Άγκυρα: Η «σταρ» της Συνόδου του ΝΑΤΟ δεν ήταν πολιτικός – Η γάτα Λοκούμ έκλεψε την παράσταση – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια απρόσμενη και χαριτωμένη παρουσία έκλεψε για λίγο τα βλέμματα από τις διπλωματικές διεργασίες της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Λοκούμ, μια κατάλευκη γάτα Αγκύρας με μάτια διαφορετικού χρώματος, έγινε το αγαπημένο θέμα των ξένων δημοσιογράφων που κάλυπταν τη σύνοδο.

Καθώς οι ηγέτες των κρατών-μελών συνεδρίαζαν, η Λοκούμ μεταφέρθηκε στον χώρο εργασίας των δημοσιογράφων, όπου τράβηξε αμέσως την προσοχή χάρη στον ήρεμο και φιλικό χαρακτήρα της.

Η «πρέσβειρα» της Άγκυρας

Η Λοκούμ φιλοξενείται στην Προεδρική Εθνική Βιβλιοθήκη και είναι ένα από τα περίπου 50 ζώα που φροντίζονται εκεί. Οι γάτες Αγκύρας αποτελούν μία από τις πιο γνωστές αυτόχθονες φυλές της Τουρκίας και ξεχωρίζουν για το μακρύ λευκό τρίχωμά τους και, συχνά, για τα μάτια διαφορετικού χρώματος.

Η κτηνίατρος Αϊσεγκιούλ Κορκμάζ, που τη φροντίζει, εξήγησε ότι η παρουσία της στη Σύνοδο είχε συμβολικό χαρακτήρα, αναφέρει η Daily Sabah.

«Η γάτα μας είναι γάτα Αγκύρας. Η Λοκούμ ζει στο Προεδρικό Συγκρότημα και τη φέραμε εδώ για να γνωρίσει τους εκπροσώπους του Τύπου και να βοηθήσει στην προβολή της Άγκυρας. Σήμερα εκπροσωπεί τόσο τον εαυτό της όσο και την Άγκυρα», δήλωσε.

Ανάσα χαλάρωσης μέσα στη διπλωματική ένταση

Σύμφωνα με την Κορκμάζ, η Λοκούμ θα παρέμενε στον χώρο των δημοσιογράφων όσο υπήρχαν ξένοι ανταποκριτές, αλλά θα αποχωρούσε μόλις κουραζόταν ή βαριόταν.

Η παρουσία της προσέφερε μια ευχάριστη νότα χαλάρωσης στους δημοσιογράφους που κάλυπταν μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συνόδους της χρονιάς, ενώ παράλληλα ανέδειξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αναγνωρίσιμες φυλές γάτας της Τουρκίας.