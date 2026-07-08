Συναγερμός στη Γερμανία: Πολλοί τραυματίες σε γυμνάσιο στο Σόνγκαου – Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στη νότια Γερμανία έπειτα από περιστατικό με πολλούς τραυματίες σε γυμνάσιο της πόλης Σόνγκαου, στη Βαυαρία. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για πυροβολισμούς, ενώ ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί, σύμφωνα με το γερμανικό BR24.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι ακριβώς άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ούτε η σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε μόνο ότι οι τραυματίες είναι μονοψήφιος αριθμός.

Συνελήφθη ο ύποπτος

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Welfen (Welfen-Gymnasium) της πόλης Σόνγκαου. Το Σόνγκαου είναι μια μικρή πόλη στις όχθες του ποταμού Λεχ, στο δυτικό τμήμα της Άνω Βαυαρίας, με περισσότερους από 12.000 κατοίκους.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο στοχευμένης επίθεσης εναντίον πολλών ατόμων, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα ή την ταυτότητα του υπόπτου.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σχολείο

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στο σχολικό συγκρότημα, με τη συμμετοχή πολυάριθμων αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το Welfen-Gymnasium, ενώ για τους γονείς και τους συγγενείς των μαθητών δημιουργήθηκε κέντρο ενημέρωσης και υποστήριξης στον πυροσβεστικό σταθμό της πόλης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των τραυματιών τις επόμενες ώρες.