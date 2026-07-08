Γιώργος Μαζωνάκης: «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφή – Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος»

Τα τελευταία χρόνια, η προσωπική ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας. Ο καλλιτέχνης, είχε επιλέξει να μην τοποθετηθεί εκτενώς για τα όσα έχουν συμβεί. Ωστόσο, ο ερμηνευτής, τον οποίο μία μεγάλη μερίδα του κόσμου λατρεύει και στηρίζει, έδωσε μία συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος για την εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA», η οποία θα προβληθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Ένα trailer για τη συνέντευξη κυκλοφόρησε την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Σε αυτό, ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλάει για τη νοσηλεία του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» τον περασμένο Αύγουστο, καθώς και για την οικογένειά του.

«Έμαθα να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι», αναφέρει στη διάρκεια της συνέντευξής του.

Σε άλλο σημείο του trailer, ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλάει για την εισαγωγή του στο «Δρομοκαΐτειο»: «Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί ακούσια νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου.

Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολα μπορώ να σου πω. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν. Ή επίσης κάποιοι που σε βλέπουν εκεί, λένε “εντάξει, μια χαρά είμαστε εμείς. Για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ, είμαστε τέλεια”».

Ακόμα, ο ερμηνευτής εξηγεί ότι: «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης, γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου έλεγαν αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Του τύπου “πώς είναι δυνατόν, να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένεια;”».

«Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Υπάρχουν στιγμές που λέω ότι δεν αντέχω άλλο», σημειώνει.