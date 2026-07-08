Γιώργος Μαζωνάκης: «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφή – Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος»

Η προσωπική ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα, με τον καλλιτέχνη να δίνει συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος για την εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA». Σε αυτή, μεταξύ άλλων μιλάει για τη νοσηλεία του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» τον περασμένο Αύγουστο και τις σχέσεις με την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι «η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφή».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία: Instagram/georgemazonakis
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε μία συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος για την εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA».
  • Ο καλλιτέχνης μίλησε για τη νοσηλεία του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» τον περασμένο Αύγουστο, περιγράφοντας την εισαγωγή του.
  • Σε αυτή τη συνέντευξη, ο ερμηνευτής εξήγησε ότι «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφή», ενώ τόνισε ότι «Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα τελευταία χρόνια, η προσωπική ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας. Ο καλλιτέχνης, είχε επιλέξει να μην τοποθετηθεί εκτενώς για τα όσα έχουν συμβεί. Ωστόσο, ο ερμηνευτής, τον οποίο μία μεγάλη μερίδα του κόσμου λατρεύει και στηρίζει, έδωσε μία συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος για την εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA», η οποία θα προβληθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Γιώργος Μαζωνάκης: Με καπέλο σεφ μαγειρεύει μια «απλή σάλτσα» στην κουζίνα του – Δείτε βίντεο

Ένα trailer για τη συνέντευξη κυκλοφόρησε την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Σε αυτό, ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλάει για τη νοσηλεία του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» τον περασμένο Αύγουστο, καθώς και για την οικογένειά του.

«Έμαθα να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι», αναφέρει στη διάρκεια της συνέντευξής του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Με μώλωπες και τραύματα στο πρόσωπο

Σε άλλο σημείο του trailer, ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλάει για την εισαγωγή του στο «Δρομοκαΐτειο»: «Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί ακούσια νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου.

Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολα μπορώ να σου πω. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν. Ή επίσης κάποιοι που σε βλέπουν εκεί, λένε “εντάξει, μια χαρά είμαστε εμείς. Για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ, είμαστε τέλεια”». 

Γιώργος Μαζωνάκης: Γενέθλια με total red look και… κόκκινα μαλλιά – «Ο κόσμος πήρε το μέρος μου στην αλήθεια και το δίκιο»

Ακόμα, ο ερμηνευτής εξηγεί ότι: «Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων, πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης, γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου έλεγαν αυτό που ήθελαν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Του τύπου “πώς είναι δυνατόν, να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένεια;”».

«Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Υπάρχουν στιγμές που λέω ότι δεν αντέχω άλλο», σημειώνει.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ