Αγροτικό κινείται σε αυτοκινητόδρομο με δύο επιβάτες στην καρότσα – ΒΙΝΤΕΟ

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Συνεχίζονται τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της Ελλάδας. Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου φαίνεται ένα αγροτικό όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο έχοντας δύο άτομα στην ανοιχτή καρότσα.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram και πολύ γρήγορα έγινε viral. Σε αυτό διακρίνεται ένα αγροτικό αυτοκίνητο να κινείται σε Εθνική Οδό, ενώ στην ανοιχτή καρότσα του κάθονται δύο άτομα. Το όχημα κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Μάλιστα οι δύο επιβάτες δεν κάθονται εντός της καρότσας αλλά πάνω στο πλαίσιο του οχήματα, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τους εαυτούς τους, αλλά και διερχόμενους οδηγούς.

Δείτε το βίντεο: