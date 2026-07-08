Αγροτικό κινείται σε αυτοκινητόδρομο με δύο επιβάτες στην καρότσα – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της Ελλάδας, με ένα βίντεο που έγινε viral στο Instagram να δείχνει ένα αγροτικό όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο, έχοντας δύο άτομα στην ανοιχτή καρότσα.

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Αγροτικό, αυτοκινητόδρομος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου φαίνεται ένα αγροτικό όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο έχοντας δύο άτομα στην ανοιχτή καρότσα.
  • Οι δύο επιβάτες δεν κάθονται εντός της καρότσας αλλά πάνω στο πλαίσιο του οχήματος, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, θέτοντας σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και άλλους οδηγούς.
  • Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram και πολύ γρήγορα έγινε viral, αναδεικνύοντας τα συνεχιζόμενα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της Ελλάδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζονται τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της Ελλάδας. Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου φαίνεται ένα αγροτικό όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο έχοντας δύο άτομα στην ανοιχτή καρότσα.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram και πολύ γρήγορα έγινε viral. Σε αυτό διακρίνεται ένα αγροτικό αυτοκίνητο να κινείται σε Εθνική Οδό, ενώ στην ανοιχτή καρότσα του κάθονται δύο άτομα. Το όχημα κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Μάλιστα οι δύο επιβάτες δεν κάθονται εντός της καρότσας αλλά πάνω στο πλαίσιο του οχήματα, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τους εαυτούς τους, αλλά και διερχόμενους οδηγούς.

Δείτε το βίντεο:

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrea Tsakon (@andreas.tsakon)

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