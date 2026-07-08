Γιώργος Λιάγκας: Τα πρώτα λόγια μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1 – «Παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι»

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα. Ο έμπειρος παρουσιαστής, μετά το δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το κανάλι του Αμαρουσίου, έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram.

Στο post του, ο Γιώργος Λιάγκας κοινοποίησε ένα βίντεο, στο οποίο απευθυνόμενος στους ακολούθους του, είπε ότι: «Λοιπόν, είναι πια επίσημο, μπορούμε και να το πούμε, παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι, στον ΑΝΤ1, για τα επόμενα δύο χρόνια. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για αυτό. Να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ένα πολύ όμορφο, ξέγνοιαστο καλοκαίρι.

Μακάρι όλοι να μπορέσετε να κάνετε έστω λίγες ημέρες διακοπές. Εγώ ήδη βρίσκομαι στο αγαπημένο μου Αιγαίο, στο ωραιότερο μέρος του κόσμου. Θα τα πούμε ανανεωμένοι, με μία πολύ ωραία ομάδα, και με μια ανανεωμένη εκπομπή, κάπου τον Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε θα τα λέμε από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

Η ανακοίνωση του ANT1

Στο δελτίο Τύπου που δημοσίευσε ο ANT1 σήμερα (8/7), το κανάλι του Αμαρουσίου αναφέρει: «Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής “Το Πρωινό” και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό».