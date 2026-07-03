Γιώργος Λιάγκας: «Στις εκπομπές αυτής της τυπολογίας, το “Πρωινό” πάλι έκοψε πρώτο το νήμα» – Όσα είπε στο τέλος της σεζόν

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του «Πρωινού». Οι οικοδεσπότης της πρωινής infotainment εκπομπής του ANT1, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, την ιδιοκτησία του σταθμού, καθώς και το τηλεοπτικό κοινό.

«Τώρα αλλάζει το πρόσωπό μου, γιατί είναι η ώρα που σιχαίνομαι να ζω κάθε χρονιά. Οι δύο ώρες που δεν θέλω να ζω ποτέ στη ζωή μου, είναι η έναρξη κάθε τηλεοπτικής χρονιάς και η λήξη κάθε τηλεοπτικής χρονιάς. Πρέπει να πω κάποια λόγια, δεν γίνεται διαφορετικά. Το ποτήρι αυτό πρέπει να το πιω», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.

Ακόμα, ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε ότι: «Δεν μου αρέσει να λέω δύσκολη, εύκολη, ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος, αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση, θα το ζήσουμε όλοι είτε ως θεατές, είτε ως συμμετέχοντες. Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει πολύ η ελληνική τηλεόραση, και κάποιοι άνθρωποι δεν θα είναι σε αυτή, που τους είχατε συνηθίσει. Μπορεί να έρθουν κάποιοι καινούργιοι. Για εμάς ήταν μια χρονιά, αδιαμφισβήτητα με θετικό πρόσημο.

Τώρα στην τελευταία εκπομπή, πάντα κάνω και την αποτίμηση. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά η εκπομπή αυτή έδωσε τη μάχη της, δεν ήταν πρώτη φέτος, δεν έχει σημασία, έτσι και αλλιώς όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν, και σε αυτούς απευθύνομαι πάντα. Στις εκπομπές αυτής της τυπολογίας, όπως τις λέμε infotainment, σε όλη την πρωινή της ελληνικής τηλεόρασης, έστω και με μικρή διαφορά, αυτή η εκπομπή πάλι έκοψε πρώτη το νήμα.

Οι περισσότεροι τηλεθεατές που βλέπατε αυτού του είδους τις εκπομπές, είδατε αυτή εδώ την εκπομπή, και θέλω εκ μέρους των συνεργατών μου να σας ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ, και για την φετινή σας προτίμηση σε μία δύσκολη τηλεοπτική χρονιά».

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή, και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή δεν θα είμαστε μαζί του χρόνου. Για λόγους που δεν αφορούν εμένα», πρόσθεσε.

Αμέσως μετά, ο παρουσιαστής είπε πως: «Το μόνο βέβαιο είναι ότι τηλεοπτικά με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν οι δρόμοι μας, και θα μου επιτρέψετε να κάνω μία ειδική μνεία στους ανθρώπους αυτούς, γιατί είναι ξεχωριστοί για τη δική μου ζωή, έτσι και αλλιώς. Πρώτα στον φίλο μου, τον Πάνο Κατσαρίδη. Είναι φίλος μου, και ο αποχαιρετισμός με έναν φίλο είναι πολύ πιο δύσκολος. Θέλω να ευχαριστήσω την Γιώτα Κηπουρού. Σε ευχαριστώ πολύ, ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί σου. Είσαι από τους πιο καθαρούς ανθρώπους σε αυτόν τον χώρο, πραγματικά. Και εδώ, η Δέσποινά μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα πραγματικά. Με τίμησες με την συνεργασία».

«Να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, την ιδιοκτησία του ANT1, τον Θοδωρή Κυριακού. Είναι πολύ σημαντικό και το λέω ξανά, δεν παρεμβαίνει στη ζωή και στη δουλειά των ανθρώπων που κάνουμε αυτή εδώ τη δουλειά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ελευθερία, να λες την άποψή σου. Πολύ σημαντικό, πολύτιμο αγαθό», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.