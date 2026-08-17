Άρης Μουγκοπέτρος: «Είναι απίστευτα μεγάλη η δύναμη της αγάπης του κόσμου – Θα τολμήσω να πω, ότι γίνεται στη κάθε δουλειά λαϊκό προσκύνημα»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που λαμβάνει από το κόσμο, μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του. 

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Άρης Μουγκοπέτρος
Φωτογραφία: Instagram/aris_mougopetros
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα Mega» για τη μεγάλη αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο σε κάθε εμφάνισή του, μετά την επιστροφή του στη δουλειά του.
  • Ο μουσικός εξομολογήθηκε πως «Είχα ενάμιση χρόνο σχεδόν αποχή, έχουν ακρωτηριαστεί δύο από τα δάχτυλά μου», προσθέτοντας ότι «Είναι απίστευτα μεγάλη η δύναμη της αγάπης του κόσμου».
  • Περιέγραψε πως «γίνεται στη κάθε δουλειά λαϊκό προσκύνημα», ενώ κόσμος πηγαίνει στα πανηγύρια για να του μιλήσει.

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Στην «Κοινωνία Ώρα Mega» μίλησε το πρωί της Δευτέρας 17 Αυγούστου, ο Άρης Μουγκοπέτρος. Ο μουσικός αναφέρθηκε στη μεγάλη αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο σε κάθε εμφάνισή του, αφού επέστρεψε στη δουλειά του μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

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Ανάμεσα σε άλλα, ο Άρης Μουγκοπέτρος εξομολογήθηκε πως: «Είχα ενάμιση χρόνο σχεδόν αποχή, έχουν ακρωτηριαστεί δύο από τα δάχτυλά μου. Είναι απίστευτα μεγάλη η δύναμη της αγάπης του κόσμου. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, και να το ακούμε συνέχεια, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή το ζω σε κάθε εμφάνιση στο έπακρο, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν μπορούσα να φανταστώ, θα τολμήσω να πω, ότι γίνεται στη κάθε δουλειά λαϊκό προσκύνημα». 

«Έρχονται παιδάκια, κόσμος, οι οποίοι μπορεί να μην πήγαιναν σε πανηγύρια, για να μου μιλήσουν, να μου πουν ένα πρόβλημά τους, να μου πουν ότι και αυτοί παίρνουν δύναμη από τη δύναμη που εγώ δεν καταλαβαίνω η αλήθεια είναι ότι δίνω.

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Γιατί μου φαίνεται αυτονόητο το να μην τα παρατάς και στην κάθε δυσκολία να μπορείς να ανταπεξέλθεις. Είναι συγκινητικό. Όταν πηγαίνεις σε κάποια δουλειά και βλέπεις τέσσερις χιλιάδες κόσμο, πέντε χιλιάδες κόσμο, και βλέπεις πραγματικά η αγάπη αυτή να κυλάει άφθονα και να την λαμβάνεις με την ενέργειά της, δεν μπορώ να πω τίποτα», συνέχισε ο μουσικός.

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