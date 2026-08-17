Άρης Μουγκοπέτρος: «Είναι απίστευτα μεγάλη η δύναμη της αγάπης του κόσμου – Θα τολμήσω να πω, ότι γίνεται στη κάθε δουλειά λαϊκό προσκύνημα»

Στην «Κοινωνία Ώρα Mega» μίλησε το πρωί της Δευτέρας 17 Αυγούστου, ο Άρης Μουγκοπέτρος. Ο μουσικός αναφέρθηκε στη μεγάλη αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο σε κάθε εμφάνισή του, αφού επέστρεψε στη δουλειά του μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Άρης Μουγκοπέτρος εξομολογήθηκε πως: «Είχα ενάμιση χρόνο σχεδόν αποχή, έχουν ακρωτηριαστεί δύο από τα δάχτυλά μου. Είναι απίστευτα μεγάλη η δύναμη της αγάπης του κόσμου. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, και να το ακούμε συνέχεια, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή το ζω σε κάθε εμφάνιση στο έπακρο, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν μπορούσα να φανταστώ, θα τολμήσω να πω, ότι γίνεται στη κάθε δουλειά λαϊκό προσκύνημα».

«Έρχονται παιδάκια, κόσμος, οι οποίοι μπορεί να μην πήγαιναν σε πανηγύρια, για να μου μιλήσουν, να μου πουν ένα πρόβλημά τους, να μου πουν ότι και αυτοί παίρνουν δύναμη από τη δύναμη που εγώ δεν καταλαβαίνω η αλήθεια είναι ότι δίνω.

Γιατί μου φαίνεται αυτονόητο το να μην τα παρατάς και στην κάθε δυσκολία να μπορείς να ανταπεξέλθεις. Είναι συγκινητικό. Όταν πηγαίνεις σε κάποια δουλειά και βλέπεις τέσσερις χιλιάδες κόσμο, πέντε χιλιάδες κόσμο, και βλέπεις πραγματικά η αγάπη αυτή να κυλάει άφθονα και να την λαμβάνεις με την ενέργειά της, δεν μπορώ να πω τίποτα», συνέχισε ο μουσικός.