Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Έχω χάσει 20 κιλά σε πέντε μήνες – Η διατροφολόγος μου είπε ότι πρέπει να μάθω να τρέφομαι σωστά»

Το πρωί της Πέμπτης (1/10), ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ήταν καλεσμένος στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, στη συνέντευξή του με τον παρουσιαστή, αναφέρθηκε και στο θέμα της απώλειας των κιλών του. «Δεν έχω στερηθεί τίποτα και δεν πείνασα ούτε μία μέρα», ξεκαθάρισε, μιλώντας για τους πέντε μήνες που έχει μπει σε διαδικασία διατροφής με ειδικό.

Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης εξομολογήθηκε ότι: «Ευτυχώς κατάφερα και έχασα όλα αυτά τα κιλά. Επανήλθα έτσι όπως ξεκίνησα, ένας αδύνατος. Έτσι ήμουν πάντα, μετά ξέφυγα. Είχα φτάσει 107,5 κιλά και τώρα είμαι 88 κιλά. Έχω χάσει 20 κιλά, κάπου εκεί, σε πέντε μήνες με διατροφολόγο βέβαια.

Δεν πήρα καθόλου ενέσεις, δεν το θέλαμε ούτε εγώ, ούτε η διατροφολόγος. Μου είπε ότι πρέπει να μάθω να τρέφομαι σωστά. Δεν μπήκα ποτέ στον πειρασμό να κάνω τις ενέσεις, δεν τις θέλω καθόλου εγώ».

Επιπλέον, ο καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Δεν πείνασα ούτε μία μέρα σε αυτούς τους πέντε μήνες. Σίγουρα έτρωγα πρωτεΐνη, πολλά γεύματα μέσα στην ημέρα, κάθε τρεις ώρες έτρωγα. Αλλά υπάρχει και μία εταιρεία που με προμηθεύει με το δεκατιανό και το απογευματινό μου.

Και γλυκό, πατατάκια σόγιας, δηλαδή δεν έχω στερηθεί τίποτα και δεν πείνασα ούτε μία μέρα. Είμαι εγκρατής και όταν πειθαρχήσω… Αυτά μου τα έχει αφήσει ο αθλητισμός και το θέατρο βέβαια. Τη πειθαρχία! Το έχω μάθει και το κάνω. Από την άλλη είμαι παμφάγο, οπότε μπορώ να φάω ό,τι μου βάλεις, δεν δυσανασχετώ, αλλά ούτε λιγουρεύομαι πράγματα».