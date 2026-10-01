Μερτς: «Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει περισσότερες υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία»

«Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει περισσότερες υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία», προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα ο Φρίντριχ Μερτς εν όψει ενός χειμώνα που φαίνεται πως θα είναι ο σκληρότερος που βιώνει η εμπόλεμη χώρα της Ουκρανίας από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή το 2022.

«Ετοιμαζόμαστε για περισσότερες υβριδικές επιθέσεις, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται και σοβαρές», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς σε ομιλία με αφορμή την απονομή του Βραβείου Ειρήνης της Βεστφαλίας 2026 στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Να σημειωθεί ότι οι γερμανικές Αρχές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Ρωσία διεξάγει υβριδική εκστρατεία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κυβερνοεπιθέσεις, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Βέβαια, η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες που διατυπώνουν δυτικές κυβερνήσεις και υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «η Γερμανία θα ήθελε να αποκαταστήσει σταθερές, προβλέψιμες σχέσεις με τη Ρωσία στον κατάλληλο χρόνο», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει σημάδι ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία». «Δεν θέλουμε την ταπείνωση του ρωσικού λαού ή την αποσταθεροποίηση του ρωσικού κράτους. Ωστόσο η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο και να απόσχει από υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη», υπογράμμισε.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι «η Ουκρανία πιθανόν να αντιμετωπίσει τον σκληρότερο χειμώνα της από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή πριν από τέσσερα χρόνια και ότι η Γερμανία, ως το πιο ισχυρό κράτος στην κεντρική Ευρώπη, έχει ιδιαίτερη ευθύνη να βοηθήσει». «Δεν είμαστε μεσολαβητές. Στεκόμαστε στο πλευρό της ελευθερίας, και γι’ αυτόν τον λόγο στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς.

Τέλος, ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι η χώρα του και οι σύμμαχοί της «δεν μπορούν επιτρέψουν να διχαστούν από υβριδικές επιθέσεις, εκστρατείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή συνθήματα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και των Ρώσων υποστηρικτών της».