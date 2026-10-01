ΕΕ: Οριστική έγκριση για τον νέο κανονισμό επιστροφής μεταναστών και τη δημιουργία κέντρων σε τρίτες χώρες

Το πράσινο φως στον ευρωπαϊκό κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, άναψαν οι υπουργοί Εσωτερικών των 27. Το νομοθετικό κείμενο επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της ΕΕ.

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Διεθνή Νέα

Ευρωπαϊκή Ένωση
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πράσινο φως στον ευρωπαϊκό κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, άναψαν οι υπουργοί Εσωτερικών των 27. Το νομοθετικό κείμενο επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της ΕΕ.
  • Οι νέοι κανόνες συμπληρώνουν το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τις επιστροφές.
  • Τα κράτη μέλη θα μπορούν να δημιουργούν κέντρα επιστροφής σε τρίτες χώρες με σεβασμό των διεθνών κανόνων και εξαιρώντας ασυνόδευτους ανήλικους. Παράλληλα, θεσπίζεται η «Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής» για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης αποφάσεων επιστροφής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το πράσινο φως στον ευρωπαϊκό κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, άναψαν οι υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν σήμερα στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής (return hubs) εκτός της ΕΕ, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής.

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Οι νέοι κανόνες συμπληρώνουν το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και προβλέπουν κοινές διαδικασίες επιστροφής, καθώς και νέες υποχρεώσεις για τα άτομα που καλούνται να εγκαταλείψουν την ΕΕ. Όπως δήλωσε ο Ιρλανδός υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Μετανάστευσης Τζιμ Ο’ Κάλαχαν, περίπου δύο στους τρεις ανθρώπους που διατάσσονται να εγκαταλείψουν την ΕΕ δεν αποχωρούν τελικά, υπογραμμίζοντας ότι οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τις επιστροφές.

Βάσει του νέου κανονισμού, τα κράτη μέλη θα μπορούν να δημιουργούν κέντρα επιστροφής σε τρίτες χώρες, εφόσον έχουν προηγουμένως συνάψει σχετική συμφωνία ή ρύθμιση με τη χώρα υποδοχής. Η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει τον σεβασμό των διεθνών κανόνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της αρχής της μη επαναπροώθησης, ενώ οι ασυνόδευτοι ανήλικοι εξαιρούνται.

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Παράλληλα, θεσπίζεται η «Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής», με στόχο να διευκολυνθεί η αναγνώριση αποφάσεων επιστροφής που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος. Η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων θα είναι αρχικά προαιρετική και θα επανεξεταστεί μετά από τρία χρόνια.

Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του. Οι διατάξεις για τα κέντρα επιστροφής θα εφαρμόζονται άμεσα, ενώ άλλες διατάξεις θα τεθούν σε εφαρμογή ένα χρόνο αργότερα.

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