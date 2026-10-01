Flydubai: «Άκουσε περίεργους θορύβους από το πιλοτήριο και το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει» λέει στον ΑΝΤ1 γιος επιβάτιδας

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Ο γιος επιβάτιδας της πτήσης της flydubai, μίλησε στον ΑΝΤ1, μεταφέροντας τις στιγμές αγωνίας, όπως του τις περιέγραψε η μητέρα του.

Ο Οφίρ Σπίγκελ ανέφερε: «Χθες η μαμά μου ήταν στην πτήση από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ. Περίπου μια ώρα πριν την προσγείωση, μια νεαρή μητέρα πήγε το κοριτσάκι της στην τουαλέτα, κοντά στο πιλοτήριο. Όσο περίμενε, άκουσε περίεργους θορύβους από το πιλοτήριο και το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει. Τότε περίπου πέντε ήρωες –δεν έχω άλλη λέξη– μπήκαν στο πιλοτήριο, έπιασαν τον τρομοκράτη και τον έβγαλαν έξω, προσπαθώντας να σώσουν τη ζωή του πιλότου. Ένας από αυτούς πήρε τον μοχλό και σταμάτησε την πτώση του αεροπλάνου. Ήταν ένας άλλος πιλότος στο αεροπλάνο, μεγάλη τύχη. Μπήκε στο πιλοτήριο και προσγείωσε το αεροπλάνο στη Σαουδική Αραβία».

Όσον αφορά το αν είχαν επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό αποκάλυψε:

«Δεν ξέρουμε τίποτα επίσημο. Άκουσα αρχικά ότι κάτι συνέβη. Λίγα λεπτά αργότερα, έμαθα ότι ήταν το αεροπλάνο της μητέρας μου. Εκείνη επιχείρησε να μας καλέσει μέσα από το αεροπλάνο, αλλά δεν μπορούσε. Μόλις προσγειώθηκαν στη Σαουδική Αραβία, ένας άγνωστος αριθμός μού έστειλε στο Whats App ότι κάθεται μαζί της και είναι καλά. Οι πιο σημαντικές λέξεις της ζωής μου. Περίπου μισή ώρα μετά, μου έστειλε μήνυμα ότι είναι καλά και μετά με πήρε και τηλέφωνο».

Και συμπλήρωσε:

«Έδωσαν στις οικογένειές μας φαγητό, ποτά και πρώτες βοήθειες. Όλοι μας ευχαριστούμε τον λαό της Σαουδικής Αραβίας».

Το χρονικό του τρόμου

Υπενθυμίζεται πως σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ, όταν ένας από τους πιλότους φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη του αεροσκάφους, προκαλώντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αναγκάζοντας το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών και πληροφορίες κυρίως ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από διαμάχη ανάμεσα στους δύο πιλότους.

Όπως ανέφεραν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, προτού μέλη του πληρώματος καμπίνας και επιβάτες εισέλθουν στο πιλοτήριο και καταφέρουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.