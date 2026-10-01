Κακοκαιρία στην Κρήτη: Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι, πάνω από 361 χιλιοστά βροχής στα Ανώγεια – Νέο κύμα από την Παρασκευή, ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

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Έναν νεκρό, εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις, υπερχειλίσεις ποταμών, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο άφησαν πίσω τους οι ισχυρές βροχές που έπληξαν την Κρήτη από την Τετάρτη. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις καταγράφηκαν στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει νέου κύματος έντονων φαινομένων από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Στα Ανώγεια καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο ημέρες, ενώ στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου οι ποσότητες ξεπέρασαν, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, τα 220 χιλιοστά. Την ίδια ώρα, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής είχε δεχθεί 255 κλήσεις από τις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης είχαν πραγματοποιηθεί 17 μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία και 38 αντλήσεις υδάτων, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας και των δήμων επιχειρούσαν σε πολλά σημεία για την απομάκρυνση λάσπης και φερτών υλικών.

Νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες

Στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι έρευνες για κτηνοτρόφο που αγνοούνταν ολοκληρώθηκαν με τον εντοπισμό του χωρίς τις αισθήσεις του στη θέση «Καβαλάρης», κοντά σε ρέμα της περιοχής.

Ο άνδρας είχε φύγει από το σπίτι του το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου προκειμένου να μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του και να ταΐσει τα ζώα του. Από εκείνη τη στιγμή η οικογένειά του δεν είχε νέα του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εκτιμάται ότι τα ορμητικά νερά τον παρέσυραν και στη συνέχεια καταπλακώθηκε από φερτά υλικά. «Τον παρέσυρε το ρέμα και τον βρήκε η ΕΜΑΚ», ανέφερε συγγενής του.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, ανέφερε ότι εκτιμάται πως ο κτηνοτρόφος επιχείρησε να διασχίσει φουσκωμένο ρέμα προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε περίπου στις 11:15 το πρωί της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου για την εξαφάνισή του. Στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνέδραμαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 3η ΕΜΟΔΕ και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σπηλίου, καθώς και η ομάδα «Ίκαρος» με drone.

Ηράκλειο: Υπερχείλισε ο Δρακουλιάρης – Πλημμύρες σε Μαλάδες και Φοινικιά

Ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με υπερχειλίσεις, κατολισθήσεις, κλειστούς δρόμους και νερά να εισέρχονται σε σπίτια, υπόγεια και επιχειρήσεις.

Στις Μαλάδες και τη Φοινικιά, ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλισε, με μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης να καταλήγουν στο οδικό δίκτυο. Στην ευρύτερη περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 13 μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία και οκτώ αντλήσεις υδάτων.

Στη Φοινικιά, κάτοικοι ανέφεραν ότι σε ορισμένα σημεία η στάθμη του νερού έφτασε περίπου το μισό μέτρο, ενώ διατυπώθηκαν καταγγελίες για προβλήματα στα φρεάτια.

Για τις δύο περιοχές ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους να καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν και στον Προφήτη Ηλία. Όπως δήλωσε στο Cretalive ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, στην περιοχή έπεσαν περισσότερα από 220 χιλιοστά βροχής.

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Οι μεγάλες ποσότητες νερού διοχετεύθηκαν μέσω ρεμάτων και ποταμών προς τον Δρακουλιάρη και τον Γιόφυρο, αυξάνοντας την ανησυχία για νέες υπερχειλίσεις.

Κατολισθήσεις μικρής έκτασης και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών καταγράφηκαν στους δρόμους Ηράκλειο–Προφήτης Ηλίας και Ηράκλειο–Τσαγκαράκη Μετόχι–Προφήτης Ηλίας, καθώς και στις διαδρομές προς Κυπαρίσσι και Ρουκάνι. Μηχανήματα έργου κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση χωμάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στο Σγουροκεφάλι του Δήμου Χερσονήσου πλημμύρισε νηπιαγωγείο, με νερά να εισέρχονται στο προαύλιο και στις αίθουσες. Το βράδυ της Τετάρτης, κεραυνός έπληξε καμινάδα κατοικίας στο Ηράκλειο και προκάλεσε την καταστροφή της.

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Τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στις Κάτω Γούβες

Στις Κάτω Γούβες, τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού μετέφεραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών προς την παραλιακή ζώνη.

Ο παραλιακός δρόμος υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και κατέληξαν στη θάλασσα. Συνεργεία επιχείρησαν στην περιοχή για την ανάσυρση των οχημάτων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Υπερχείλιση καταγράφηκε και στον Αποσελέμη, ενώ η μεγάλη συγκέντρωση νερού προκάλεσε προβλήματα σε αρκετούς δρόμους του Δήμου Χερσονήσου.

Προβλήματα στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Εκτεταμένα προβλήματα σημειώθηκαν και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, με το Καστέλι να συγκαταλέγεται στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο.

Δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα και υποδομές υπέστησαν ζημιές και χρειάστηκε η παρέμβαση των Αρχών για τη μεταφορά ανθρώπων σε ασφαλή σημεία.

Διακοπές κυκλοφορίας και προβλήματα καταγράφηκαν στις συνδέσεις Θραψανού–Ζωφόρων, Χουμερίου–Γαλατά και Γαλατά–Βόνης, καθώς και στον άξονα Αρκαλοχώρι–Καστέλι, στον περιφερειακό Καστελίου και στον δρόμο Μαθιάς–Καστελίου.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Στις Κορφές Μαλεβιζίου, μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών κατέληξαν στην περιοχή Σιδερίτη. Τα εννέα καμαράκια έφραξαν, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και στην αγροτική οδοποιία.

Ρέθυμνο: Υπερχειλίσεις, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο

Σημαντικές επιπτώσεις καταγράφηκαν και σε πολλές περιοχές του Ρεθύμνου, με υπερχειλίσεις ποταμών, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους.

Στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου και των Ζωνιανών πραγματοποιήθηκαν τρεις μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία και 15 αντλήσεις υδάτων.

Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση ποταμού προκάλεσε πλημμύρες σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ δρόμοι υπέστησαν ζημιές. Σε μία περίπτωση οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση των Αρχών.

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Στα Λιβάδια, τα νερά παρέσυραν τμήμα της γέφυρας του Δισκουρίου. Ζευγάρι που επέβαινε σε αγροτικό όχημα βρέθηκε στην κοίτη του ποταμού όταν υποχώρησε το οδόστρωμα. Οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ, χωρίς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

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Ο Δήμος Μυλοποτάμου ζήτησε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες για τη διάνοιξη δρόμων και την αποκατάσταση των ζημιών.

Μηνύματα του 112 κάλεσαν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν διαδρομές προς Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό Μυλοπόταμο.

361,4 χιλιοστά βροχής στα Ανώγεια

Ιδιαίτερα μεγάλα ήταν τα ύψη βροχής στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στα Ανώγεια καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου.

Στο Τζερμιάδο Λασιθίου καταγράφηκαν 237 χιλιοστά, στο Ασκύφου Χανίων 197, στη Σαμαριά–Ξυλόσκαλο 189, στην Ασή Γωνιά 178, στον Σέμπρωνα Χανίων 167, στον Άγιο Νικόλαο 137 και στα Σταυράκια Ηρακλείου 130 χιλιοστά.

Ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή σε έναν τόνο νερού ανά στρέμμα.

Στα Ανώγεια, η βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις, συγκέντρωση λάσπης και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ η κυκλοφορία στον δρόμο Άξος–Ανώγεια διακόπηκε προσωρινά.

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Ο επικεφαλής της μονάδας Meteo και διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.

«Όπως αναμενόταν, οι βροχές ήταν περισσότερο έντονες στα ορεινά και ημιορεινά και όχι στις παραλιακές περιοχές. Γι’ αυτόν τον λόγο, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο δέχθηκαν σχετικά μικρά ύψη βροχής», ανέφερε.

Λασίθι: Προβλήματα στο Οροπέδιο και στον Άγιο Νικόλαο

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές στον κάμπο του Οροπεδίου και σε καλλιέργειες, ενώ απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στον κάμπο.

Στον Άγιο Νικόλαο και ειδικότερα στην περιοχή του Σταυρού η στάθμη των νερών ανέβηκε σημαντικά, ενώ κατολίσθηση στον δρόμο προς την Κερά κατέστησε αδύνατη τη διέλευση.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου πραγματοποιήθηκε μία μεταφορά ανθρώπου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις υδάτων, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Το 112 ενεργοποιήθηκε για τον Άγιο Νικόλαο, την Ελούντα, τη Μίλατο και τις Λίμνες, με τους πολίτες να καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν ιδιαίτερα τα ενεργά εργοτάξια του ΒΟΑΚ.

Στο Βάι, χείμαρρος παρέσυρε ομπρέλες και ξαπλώστρες από την παραλία, ενώ η ορμή του νερού αποκάλυψε τμήματα από τις ρίζες των φοινίκων.

255 κλήσεις στην Πυροσβεστική – Τα μηνύματα του 112

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής είχε δεχθεί συνολικά 255 κλήσεις εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει συνολικά 17 μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία και 38 αντλήσεις υδάτων, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονταν με τη συνδρομή δήμων και μηχανημάτων έργου.

Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν επίσης σε διαδοχικές ενεργοποιήσεις του 112. Στις 09:34 εστάλη μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, στις 10:02 ακολούθησε ειδοποίηση για τον Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι και στις 11:09 εκδόθηκε μήνυμα για τις Μαλάδες και τη Φοινικιά Ηρακλείου.

Ζημιές σε αμπέλια, καλλιέργειες και επιχειρήσεις

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές και στον πρωτογενή τομέα, με αμπέλια και άλλες καλλιέργειες να καλύπτονται από νερά. Παράλληλα, νερά εισήλθαν σε επιχειρήσεις, ενώ εκφράζονται ανησυχίες και για πιθανές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.

Ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για την Ποιότητα Ζωής της Υπαίθρου, Πρίαμος Ιερωνυμάκης, δήλωσε στο Cretalive ότι θα ζητηθεί από το κράτος η αποζημίωση των παραγωγών για τις ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.

Τόνισε επίσης την ανάγκη άμεσης καταγραφής των απωλειών και στήριξης των πληγέντων.

Ο Πρίαμος Ιερωνυμάκης αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της προστασίας των ρεμάτων και της αποφυγής παρεμβάσεων που εμποδίζουν τη φυσική ροή του νερού.

«Τα νερά κάπου θα πάνε, είναι σίγουρο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το μπάζωμα ρεμάτων και η δόμηση σε σημεία φυσικής απορροής μπορούν να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα των αντιπλημμυρικών έργων και της κατασκευής φραγμάτων. Όπως είπε, η Περιφέρεια διαθέτει ώριμες μελέτες για μικρά και μεγάλα φράγματα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ, οι οποίες χρειάζονται χρηματοδότηση.

Κατά τον Πρίαμο Ιερωνυμάκη, οι συγκεκριμένες υποδομές μπορούν να συμβάλουν τόσο στην αποθήκευση νερού για αρδευτικές ανάγκες όσο και στην ανάσχεση μεγάλων ποσοτήτων υδάτων κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Νέος γύρος ισχυρών βροχών από την Παρασκευή

Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμενόταν από το βράδυ της Πέμπτης και κατά το πρώτο μέρος της Παρασκευής, πριν από νέα επιδείνωση.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος ανέφερε:

«Τα τωρινά προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ένα νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Οι νέες βροχές θα επιδεινώσουν ή μπορούν να δημιουργήσουν και νέα προβλήματα σε περιοχές, λόγω του κορεσμού του εδάφους και του γεγονότος ότι οι χείμαρροι έχουν ήδη αρκετό νερό. Επομένως, χρειάζεται αυξημένη προσοχή».

Σύμφωνα με το meteo.gr, οι έντονες βροχοπτώσεις θα εξασθενούσαν πρόσκαιρα έως περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου και θα περιορίζονταν κυρίως στα ορεινά. Από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης, με διάρκεια έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Νεότερο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει:

«Συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (3/10).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Πέμπτη, και έως το απόγευμα του Σαββάτου».

Η προειδοποίηση του Σάκη Αρναούτογλου

Για τον κίνδυνο που δημιουργούν οι επαναλαμβανόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις προειδοποίησε και ο μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου.

«Το νερό που τόσο έλειψε από την Κρήτη μπορεί τις επόμενες ημέρες να μετατραπεί σε απειλή», ανέφερε.

Σε ανάρτησή του σημείωσε:

«Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Οι ενδείξεις για πολύ μεγάλα ύψη βροχής, σε συνδυασμό με τα βουνά, τις απότομες πλαγιές και τα φαράγγια του νησιού, δημιουργούν προϋποθέσεις για ορμητικά νερά και πλημμυρικά φαινόμενα που μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα».

Ο Σάκης Αρναούτογλου εξήγησε ότι η ορεινή μορφολογία της Κρήτης μπορεί να ενισχύσει τη βροχόπτωση, καθώς ο υγρός αέρας που αναγκάζεται να ανέβει στις πλαγιές ψύχεται και ευνοεί τη δημιουργία εντονότερων βροχών.

Όπως ανέφερε, οι προγνώσεις έδιναν ενδείξεις για ποσότητες που σε ορισμένα σημεία θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 έως 200 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο ή ακόμη και να τα ξεπεράσουν.

Επισήμανε επίσης ότι το ήδη κορεσμένο έδαφος έχει μικρότερη δυνατότητα να απορροφήσει νέο νερό, ενώ τα ρέματα και οι χείμαρροι μπορεί να διατηρούν αυξημένη ροή. Υπό αυτές τις συνθήκες, νέα έντονη βροχόπτωση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πλημμυρών, κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων.

«Για τον πολίτη, όλα αυτά σημαίνουν ότι μια καθημερινή διαδρομή μπορεί προσωρινά να γίνει επικίνδυνη. Το νερό που καλύπτει έναν δρόμο μπορεί να κρύβει ισχυρό ρεύμα, μεγαλύτερο βάθος ή ζημιά στο οδόστρωμα. Δεν επιχειρούμε να το διασχίσουμε, ούτε πεζή ούτε με αυτοκίνητο. Περιορίζουμε τις μετακινήσεις όταν εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα και αποφεύγουμε φαράγγια και κοίτες ρεμάτων όταν υπάρχει κίνδυνος ισχυρών βροχών στην περιοχή που τα τροφοδοτεί, ακόμη κι αν εκεί όπου βρισκόμαστε δεν βρέχει», σημείωσε.

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Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή

Οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας επηρεάζουν και τη λειτουργία σχολικών μονάδων την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με τις αποφάσεις να διαφοροποιούνται ανά δήμο.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου δεν έχει ληφθεί ενιαία απόφαση για αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Οι σχολικές μονάδες αναμένεται να λειτουργήσουν, εκτός εάν υπάρξουν διαφορετικές αποφάσεις από επιμέρους δήμους.

Στα Χανιά, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά. Σύμφωνα με το Γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκου Καλογερή, η πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων επιτρέπει τη λειτουργία τους.

Στο Ρέθυμνο, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου, έπειτα από απόφαση του δημάρχου Γιώργου Κλάδου.

Στον Δήμο Αμαρίου αναστέλλεται επίσης η διά ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με γνώμονα την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή και των δυσκολιών που προκαλούν στη μετακίνηση».

Στον Δήμο Ανωγείων δεν θα λειτουργήσουν το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες, ανεξαρτήτως βαθμίδας, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στους Δήμους Αγίου Νικολάου, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου.

Στον Άγιο Νικόλαο, η αναστολή της λειτουργίας αποφασίστηκε ώστε να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις σχολικές εγκαταστάσεις και να αποκατασταθούν ενδεχόμενες ζημιές.

Ο Δήμος Σητείας ανακοίνωσε:

«Σε τελευταία ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία, ο Δήμος Σητείας παραμένει σε κατάσταση red code. Ως εκ τούτου και για λόγους προστασίας του πληθυσμού, οι σχολικές μονάδες του Δήμου Σητείας και για αύριο, 2 Οκτωβρίου, θα παραμείνουν σε αναστολή λειτουργίας. Με τη συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και των διευθυντών των σχολικών μονάδων θα πραγματοποιηθούν αυτοψίες σε σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δημιουργήθηκαν προβλήματα στις υποδομές από την έντονη σημερινή βροχόπτωση».

Με το έδαφος ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού και τα ρέματα να διατηρούν αυξημένες παροχές, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή ενόψει της νέας επιδείνωσης. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, να περιορίζουν τις μετακινήσεις όταν εκδηλώνονται ισχυρά φαινόμενα και να μην επιχειρούν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα και χειμάρρους.