Αιματηρό περιστατικό στην Επίδαυρο – Τραυματίας 49χρονος από πυρά κοντά σε ξωκκλήσι

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Ένας άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από πυροβολισμούς σήμερα Πέμπτη το απόγευμα, σε ορεινή περιοχή κοντά στο ξωκλήσι της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας στον δήμο Επιδαύρου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα argolika.gr, ο άνδρας φέρει πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λυγουριού, πριν διακομιστεί στο Νοσοκομείο Άργους, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Όμως, σύμφωνα με τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από το anagnostis.org, λίγο νωρίτερα ο 49χρονος ημεδαπός είχε λεκτική αντιπαράθεση με έναν 64χρονο, επίσης ημεδαπό, ωστόσο ο δεύτερος αρνείται ότι πυροβόλησε το θύμα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε αρχικά τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Λυγουριού για τις πρώτες κρίσιμες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε επιτακτική η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Άργους. Ωστόσο, δεν έμεινε ούτε εκεί. Στη συνέχεια ο τραυματίας διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπως γράφει το anagmostis.

Ο 49χρονος, παρά το γεγονός ότι φέρει τραύματα και το μάτι του βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες αναζητούν τα ακριβή στοιχεία της υπόθεσης.