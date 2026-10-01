Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 96-94: Ο Καρ «πλήγωσε» τους «Ερυθρόλευκους» με buzzer beater

Την πρώτη του ήττα στη φετινή EuroLeague γνώρισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ηττήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους στην Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση κρίθηκε στην τελευταία κατοχή, με τον Καρ να ευστοχεί σε τρίποντο στην εκπνοή και να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν αρκετές φορές πίσω στο σκορ, αλλά αντέδρασαν και διεκδίκησαν τη νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έδωσαν σημαντικές επιθετικές λύσεις από το ξεκίνημα, ενώ ο Εντιάι είχε καθοριστική παρουσία στην τέταρτη περίοδο. Η Βίρτους, ωστόσο, διατήρησε την επαφή με το σκορ και βρήκε στο φινάλε το σουτ που έκρινε τον αγώνα.

Υψηλός ρυθμός από το πρώτο δεκάλεπτο

Ο Βεζένκοφ άνοιξε το σκορ με τρίποντο, με τη Βίρτους να απαντά άμεσα μέσω των Καρ και Μουρ. Ο Ολυμπιακός βρήκε από νωρίς επιθετικό ρυθμό, με τον Βεζένκοφ να φτάνει γρήγορα σε διψήφιο αριθμό πόντων και τον Ντόρσεϊ να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός από την περιφέρεια.

Ο διεθνής γκαρντ ευστόχησε στα πρώτα πέντε τρίποντα που επιχείρησε και έδωσε σημαντικές λύσεις σε ένα δεκάλεπτο με υψηλό τέμπο και διαδοχικές εναλλαγές στο προβάδισμα. Η Βίρτους εκμεταλλεύτηκε, πάντως, τις γρήγορες επιθέσεις και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 33-30.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και πήγε μπροστά στα αποδυτήρια

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός βελτίωσε την αμυντική του λειτουργία και κατάφερε να περιορίσει προσωρινά τη δημιουργία των γηπεδούχων. Οι Φουρνιέ και Μοντέρο πρόσθεσαν λύσεις στην επίθεση, ενώ οι Πειραιώτες έφτασαν στο +8, κάνοντας το 43-35.

Η Βίρτους απάντησε με επιμέρους σκορ 14-2. Ο Ντιαρά έδωσε λύσεις κοντά στο καλάθι, ενώ ο Καρ συνέχισε να αποτελεί βασικό επιθετικό άξονα των Ιταλών, οι οποίοι πέρασαν μπροστά με 49-45.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε πριν από την ανάπαυλα. Με γκολ-φάουλ του Φουρνιέ και καλάθι του Βεζένκοφ, οι «ερυθρόλευκοι» ανέκτησαν το προβάδισμα και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο 50-49.

Η Βίρτους πήρε ξανά τον έλεγχο στην τρίτη περίοδο

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και, με επιμέρους σκορ 7-2, προηγήθηκαν με 58-54. Ο Ολυμπιακός απάντησε μέσω των Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ και πέρασε μπροστά με 59-58, όμως η Βίρτους αντέδρασε άμεσα.

Με σερί 7-0, η ιταλική ομάδα ξέφυγε με 65-59, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε επιπλέον προβλήματα στη ρακέτα λόγω των φάουλ του Τζόουνς. Οι Πειραιώτες πλησίασαν ξανά στους δύο πόντους, στο 72-70, όμως το τρίποντο του Φρέιζιερ έδωσε στη Βίρτους προβάδισμα 75-70 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η επιστροφή με Εντιάι και το φινάλε

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά το τελευταίο δεκάλεπτο. Με σερί 10-0, στο οποίο ο Εντιάι σημείωσε οκτώ πόντους, οι «ερυθρόλευκοι» ανέτρεψαν την κατάσταση και πέρασαν μπροστά με 80-75.

Ο Σενεγαλέζος σέντερ είχε καθοριστική παρουσία και στις δύο πλευρές του παρκέ, προσφέροντας πόντους, επιθετικά ριμπάουντ και προστασία της ρακέτας. Με δικό του καλάθι, ο Ολυμπιακός έφτασε στο 85-80, όμως η Βίρτους δεν έχασε την επαφή με το σκορ.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 85-84, ενώ λίγο αργότερα ο Εντιάι διαμόρφωσε το 89-86. Η Βίρτους απάντησε με πέντε συνεχόμενους πόντους και πέρασε μπροστά με 91-89, περίπου ένα λεπτό πριν από τη λήξη.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Ντιαρά έδωσε στη Βίρτους προβάδισμα 93-92, όμως ο Μοντέρο απάντησε με λέι απ για το 94-93 υπέρ του Ολυμπιακού.

Η τελευταία κατοχή ανήκε στους Ιταλούς. Ο Καρ ανέλαβε την επίθεση και ευστόχησε σε τρίποντο με την εκπνοή, διαμορφώνοντας το 96-94 και χαρίζοντας στη Βίρτους τη νίκη.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε έτσι να κάνει το 3/3 στη διοργάνωση, παρά την επιθετική παρουσία των Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Εντιάι και την επιστροφή του στην τελευταία περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 33-30, 49-50, 75-70, 96-94