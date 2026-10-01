Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Ένα υπερδεξαμενόπλοιο, χωρητικότητας περίπου 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, φέρεται να χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ και να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο βρισκόταν περίπου οκτώ χιλιόμετρα από τις ακτές του Ομάν, ενώ το Fars υποστηρίζει ότι έπλεε «παράνομα» στην περιοχή.
Μέχρι στιγμής, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αποδώσει την επίθεση σε συγκεκριμένο δράστη, ούτε έχουν δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τη σημαία υπό την οποία έπλεε το δεξαμενόπλοιο.
🔴 Iranian forces struck another oil tanker in the Strait of Hormuz while it transited the US-protected lane, causing a fire. The crew is reported safe.
• This is the fifth tanker Iran has struck this week.
Stay updated on critical maritime incidents with… pic.twitter.com/cNUZABevva
— Open Source Intelligence (@osint42) October 1, 2026
NEW: UKMTO reports that Iran has struck a VLCC (Very Large Crude Carrier) loaded with 2.5 million barrels of oil in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/suw4EBWETN
— OSINT News (@OSINTNewsqrb) October 1, 2026