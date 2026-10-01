Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Ένα υπερδεξαμενόπλοιο, χωρητικότητας περίπου 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, φέρεται να χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ και να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars. Το πλοίο βρισκόταν περίπου οκτώ χιλιόμετρα από τις ακτές του Ομάν, με τα ιρανικά μέσα να μην έχουν αποδώσει ακόμη την επίθεση σε συγκεκριμένο δράστη ή να έχουν δημοσιοποιήσει πληροφορίες για τη σημαία του δεξαμενόπλοιου.

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Διεθνή Νέα

Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ και να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.
  • Το πλοίο βρισκόταν περίπου οκτώ χιλιόμετρα από τις ακτές του Ομάν, με το ιρανικό πρακτορείο Fars να υποστηρίζει ότι έπλεε «παράνομα» στην περιοχή.
  • Μέχρι στιγμής, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αποδώσει την επίθεση σε συγκεκριμένο δράστη, ούτε έχουν δημοσιοποιήσει πληροφορίες για τη σημαία του δεξαμενόπλοιου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα υπερδεξαμενόπλοιο, χωρητικότητας περίπου 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, φέρεται να χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ και να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο βρισκόταν περίπου οκτώ χιλιόμετρα από τις ακτές του Ομάν, ενώ το Fars υποστηρίζει ότι έπλεε «παράνομα» στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αποδώσει την επίθεση σε συγκεκριμένο δράστη, ούτε έχουν δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τη σημαία υπό την οποία έπλεε το δεξαμενόπλοιο.

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