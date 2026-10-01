Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

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Ένα υπερδεξαμενόπλοιο, χωρητικότητας περίπου 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, φέρεται να χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ και να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο βρισκόταν περίπου οκτώ χιλιόμετρα από τις ακτές του Ομάν, ενώ το Fars υποστηρίζει ότι έπλεε «παράνομα» στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αποδώσει την επίθεση σε συγκεκριμένο δράστη, ούτε έχουν δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τη σημαία υπό την οποία έπλεε το δεξαμενόπλοιο.