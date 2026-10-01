Βούλα: Νέα στοιχεία για τον άνδρα που παρουσιαζόταν ως «ολιστικός γιατρός» – Η εταιρεία στον Γέρακα και η ενασχόλησή του με την μουσική

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέα στοιχεία για τον άνδρα που φέρεται να παρουσιαζόταν ως «ολιστικός γιατρός» και να δεχόταν ασθενείς σε κατοικία στη Βούλα έφερε στο φως το Mega, μετά την καταγγελία σύμφωνα με την οποία στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και πλασμαφαίρεση.

Η έρευνα του τηλεοπτικού σταθμού επεκτάθηκε στις επαγγελματικές δραστηριότητες που εμφανίζονται να συνδέονται με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε εταιρεία με αντικείμενο που σχετίζεται με ολιστικές θεραπείες και δηλωμένη έδρα στον Γέρακα.

H εταιρεία έχει ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας την 5η Ιουλίου 2021. Ωστόσο, όταν δημοσιογράφοι του σταθμού μετέβησαν στη δηλωμένη διεύθυνση, διαπίστωσαν ότι στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργεί κατάστημα καπνικών και όχι χώρος στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες ολιστικών θεραπειών.

Τι απάντησε για την εταιρεία στον Γέρακα

«Έχετε δηλώσει στα στοιχεία που έχουμε ψάξει και έχουμε βρει στην Η…. 18. Εκεί είναι ένα μαγαζί με καπνικά. Υπάρχει αυτή η εταιρεία ή δεν υπάρχει;», τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι.

«Αυτό… Μιλήστε με τον λογιστή, δεν θέλω να σας πω», απάντησε ο άνδρας.

Στη συνέχεια, ο τηλεοπτικός σταθμός επικοινώνησε και με τον λογιστή, θέτοντάς του ερώτημα σχετικά με την ύπαρξη γραφείου που συνδέεται με ολιστικές θεραπείες.

«Εσείς ξέρετε για κάποιο γραφείο με ολιστικές θεραπείες ή δεν θα σας είχε πει κάτι;», ήταν η ερώτηση.

«Όχι, δεν ξέρω καθόλου, τίποτα», απάντησε.

Από τη μουσική στην ολιστική προσέγγιση

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, άνθρωποι που γνώριζαν τον συγκεκριμένο άνδρα στο παρελθόν τον θυμούνται από τον χώρο της μουσικής και των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης.

«Εγώ ξέρω, παλιά είχε κάποια σχέση με τα μπουζούκια, με ενορχήστρωση νομίζω, κάτι τέτοιο έκανε. Κάτι, μουσική διεύθυνση», ανέφερε πρόσωπο που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άνδρας ασχολήθηκε με την ολιστική ιατρική, ενώ σε διαδικτυακές αναρτήσεις και προφίλ προέβαλε διδακτορικό από τη Χονολουλού και διαφήμιζε σεμινάρια, μαθήματα και ομιλίες.

Σε προηγούμενη επικοινωνία του με το MEGA, πάντως, είχε υποστηρίξει ότι δεν εφαρμόζει κάποια συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο.

«Δεν έχω εγώ κάποια μέθοδο που μπορώ να πω. Κάποιος μου κάνει μία ερώτηση και συζητάμε, όπως κι εσείς μπορείτε να μου κάνετε μία ερώτηση και να σας απαντήσω. Μπορεί να μίλησα με κάποιον άνθρωπο και τώρα, λόγω της φασαρίας που προκλήθηκε, να κάνει τέτοιο», είχε δηλώσει.

Οι νέες πληροφορίες έρχονται μετά την καταγγελία που είχε παρουσιάσει το MEGA για κατοικία στη Βούλα, όπου, σύμφωνα με τη μαρτυρία γυναίκας, ο σύζυγός της είχε δεχθεί πρόταση για θεραπείες και πλασμαφαίρεση. Ο άνδρας έχει αρνηθεί ότι διαθέτει σχετικά μηχανήματα στην κατοικία του και έχει περιγράψει την ενασχόλησή του με την ολιστική προσέγγιση ως «χόμπι».