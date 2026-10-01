Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής των Patriot στη Σαουδική Αραβία

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Συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα.

Συζητήθηκαν ακόμη θέματα διάθεσης εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων.

Εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε να παραταθεί για ακόμη έναν μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, δόθηκε το πρασινο φως για κάποιες συμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία του «σύγχρονου μαχητή». Οι συμβάσεις αυτές εγκρίθηκαν την περασμένη Τρίτη από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.