Κρήτη: Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι – Ανησυχία για την εξέλιξη της κακοκαιρίας – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ανήσυχοι κάτοικοι και φορείς για το μέτωπο της κακοκαιρίας στην Κρήτη, καθώς το κύμα που πλήττει το νησί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που άρχισαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης έχουν προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, καταγράφονται υπερχειλίσεις ποταμών, όπως και μεταφορά φερτών υλικών, αλλά και σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.

Το χειρότερο σημείο είναι αυτό στον ποταμό Δρακουλιάρη, ο οποίος έχει υπερχειλίσει σε σημεία της περιοχής Μαλάδων και Φοινικιάς, με μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό. Στη Φοινικιά δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ νερά μπήκαν σε σπίτια, υπόγεια και επιχειρήσεις. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού έφτασε περίπου το μισό μέτρο, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, προκαλώντας ζημιές και δημιουργώντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Συγχρόνως, κάποιοι κάνουν λόγο για ανυπαρξία φρεατίων ή, όσα υπήρχαν, ήταν απλώς βουλωμένα.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας και του δήμου Ηρακλείου επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε το 112 για τις περιοχές Μαλάδων και Φοινικιάς, με την Πολιτική Προστασία να καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Η προειδοποίηση δεν αφορά μόνο την κυκλοφορία στους ήδη πλημμυρισμένους δρόμους, αλλά και τον κίνδυνο που δημιουργούν τα ορμητικά νερά και οι πιθανές νέες υπερχειλίσεις.

Αυτοκίνητα κατέληξαν στη θάλασσα

Στις Κάτω Γούβες του δήμου Χερσονήσου, τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού κατέβασαν μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προς την παραλιακή ζώνη.

Ο παραλιακός δρόμος υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και κατέληξαν στη θάλασσα. Συνεργεία επιχείρησαν στην περιοχή για την ανάσυρση των οχημάτων και την αντιμετώπιση των καταστροφών.

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί και σε άλλα σημεία του δήμου Χερσονήσου, με τον Αποσελέμη να έχει υπερχειλίσει και δρόμους να αντιμετωπίζουν προβλήματα από τη μεγάλη συγκέντρωση υδάτων.

Βάι: Το νερό παρέσυρε ομπρέλες και ξαπλωστρες

Χείμαρρος δημιουργήθηκε στο Βάι με αποτέλεσμα να παρασυρθούν οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί στην παραλία. Η δύναμη του νερού ήταν τέτοια που αποκαλύφθηκαν οι ρίζες από τους φοίνικες

Μινώα Πεδιάδας: Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί

Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στον δήμο Μινώα Πεδιάδας, με το Καστέλι να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

Τα νερά έχουν κατακλύσει δρόμους, έχουν προκαλέσει ζημιές σε οχήματα και υποδομές, ενώ έχουν χρειαστεί και απεγκλωβισμοί οδηγών. Για λόγους ασφαλείας παραμένουν κλειστές οι σχολικές μονάδες, καθώς και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η ΕΛΑΣ έχει λάβει έκτακτα μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές όπου απαιτείται. Παράλληλα, οι συστάσεις προς τους οδηγούς είναι αυστηρές για αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων.

Στο δήμο Μινώα Πεδιάδας έχουν καταγραφεί διακοπές κυκλοφορίας και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους της περιοχής, μεταξύ άλλων στη σύνδεση Θραψανού–Ζωφόρων, Χουμερίου–Γαλατά και Γαλατά–Βόνης, ενώ προβλήματα από υπάρχουν και στον άξονα Αρκαλοχώρι–Καστέλλι, στον περιφερειακό Καστελλίου και στον δρόμο Μαθιάς–Καστελλίου.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Στο Οροπέδιο Λασιθίου η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές στον κάμπο και στις καλλιέργειες, ενώ έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στον κάμπο.

Στο ύψος των δέντρων έχει φτάσει το νερό στην περιοχή του Σταυρού στον Άγιο Νικόλαο.

Παράλληλα, κατολίσθηση στον δρόμο προς την Κερά έχει καταστήσει τη διέλευση αδύνατη. Στο Τζερμιάδο καταγράφηκαν 174 χιλιοστά βροχής στο διάστημα από το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου έως το πρωί της 1ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112 για Άγιο Νικόλαο, Ελούντα, Μίλατο και Λίμνες, με τους πολίτες να καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις και ιδιαίτερα να αποφεύγουν την προσέγγιση στα ενεργά εργοτάξια του ΒΟΑΚ.

Ρέθυμνο: Υπερχείλισαν ποτάμια, εγκλωβισμοί και προβλήματα από την κακοκαιρία

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στο Ρέθυμνο, με ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν οδηγήσει σε υπερχειλίσεις ποταμών, κατολισθήσεις, εγκλωβισμούς και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Νωρίς το πρωί, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν ή να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς και τις επισκέψεις προς Ζωνιανά, Λιβάδια και την ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Στην περιοχή των Ζωνιανών, ποτάμι υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί οδηγός μέσα σε όχημα. Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση των Αρχών. Στα Λιβάδια, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα του Δισκουρίου. Ένα ζευγάρι έπεσε στην κοίτη του ποταμού και τραυματίστηκε, ενώ και οι δύο μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται.

Παράλληλα, ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει ζητήσει από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνδρομή εξωτερικών συνεργείων για το άνοιγμα των δρόμων και την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Προβλήματα και στα Ανώγεια

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στα Ανώγεια, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν κατολισθήσεις και συσσώρευση λάσπης.

Η κυκλοφορία στον δρόμο Άξος – Ανώγεια διακόπηκε προσωρινά, ενώ συνεργεία του δήμου και ιδιώτες εργολάβοι επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών.

Συνολικά, μέχρι στιγμής η Πυροσβεστική έχει επιληφθεί σε 21 περιστατικά στην Κρήτη, εκ των οποίων τα 15 στο Ηράκλειο, που αφορούν κυρίως αντλήσεις υδάτων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Νεκρός 80χρονος κτηνοτρόφος

Νεκρός εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου, του οποίου η τύχη αγνοούνταν από το βράδυ. Ο 80χρονος άνδρας μετέβη χθες στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές και να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιό του, κοντά σε ρέμα που περνά από την περιοχή.

Ένα ζευγάρι ηλικίας έως 60 ετών περίπου, εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό αυτοκίνητο στη Γέφυρα Διόσκιουριου στον ορεινό Μυλοπόταμο την ώρα που διέσχιζε δρόμο, ο οποίος όμως κατέπεσε από έναν χείμαρρο που περνούσε από κάτω του.

Ζημιές σε αμπέλια και επιχειρήσεις – Αίτημα για αποζημιώσεις

Τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας στον πρωτογενή τομέα και στην τοπική οικονομία περιέγραψε, μιλώντας στο Cretalive, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για την Ποιότητα Ζωής της Υπαίθρου, Πρίαμος Ιερωνυμάκης, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στις ζημιές που έχουν ήδη καταγραφεί όσο και στην ανάγκη στήριξης των πληγέντων.

Όπως ανέφερε, προβλήματα καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, με αμπέλια και άλλες καλλιέργειες να έχουν καλυφθεί από νερά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις νερά έχουν εισχωρήσει και σε επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπάρχουν ανησυχίες για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο.

Ο κ. Ιερωνυμάκης τόνισε ότι θα ζητηθεί από το κράτος η αποζημίωση των παραγωγών για τις ζημιές που έχουν υποστεί τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο ζωικό τους κεφάλαιο, επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαία η άμεση καταγραφή των απωλειών και η ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη διάρκεια του φαινομένου, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί έως και την Κυριακή, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων. Όπως υπογράμμισε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, καθώς οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες και οι κίνδυνοι δεν έχουν εκλείψει.

Ο ίδιος εξέφρασε, παράλληλα, τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινης ζωής εξαιτίας της κακοκαιρίας, σημειώνοντας ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα και απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.