Θάνατος Μαζωνάκης: Κατέθεσε η αναισθησιολόγος – Επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια για το αντίδοτο της προποφόλης

Νέα στοιχεία αναδείχθηκαν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η αναισθησιολόγος κατέθεσε στον ανακριτή ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια του ιατρείου της Καρνεάδου

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ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από την κατάθεση στον ανακριτή της αναισθησιολόγου.
  • Η αναισθησιολόγος επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια και όχι από γιατρό, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου.
  • Η νοσηλεύτρια ρώτησε για το αντίδοτο της προποφόλης, με την αναισθησιολόγο να απαντά ότι «δεν υπάρχει» ειδικό αντίδοτο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από την κατάθεση στον ανακριτή της αναισθησιολόγου, με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μια από τις νοσηλεύτριες που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου

Σύμφωνα με την εκπομπή “Αποκαλύψεις” του ANT1, η αναισθησιολόγος που κλήθηκε ενώπιον του ανακριτή φέρεται να επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια και όχι από γιατρό. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το ερώτημα που της τέθηκε αφορούσε την ύπαρξη αντίδοτου για την προποφόλη, με την αναισθησιολόγο να απαντά ότι δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

«Με ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη και της απάντησα “δεν υπάρχει”» φέρεται να είπε η αναισθησιολόγος στον ανακριτή.

Το εν λόγω στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί από τον ανακριτή μαζί με τα ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

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