Ουκρανία: Συνεχίζει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια παρά τις πιέσεις Τραμπ – Στο «κόκκινο» οι τιμές του ντίζελ

Η Ουκρανία συνεχίζει να πλήττει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι επιδεινώνουν την παγκόσμια έλλειψη ντίζελ και συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. Οι τιμές του ντίζελ έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ στις ΗΠΑ, ενώ ενεργειακοί αναλυτές αποδίδουν την άνοδο και στη σύγκρουση στο Ιράν, καθώς και σε ευρύτερες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

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Διεθνή Νέα

Πυκνοί καπνοί υψώνονται από φωτιές σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Μόσχα, έπειτα από πλήγμα που οι ρωσικές αρχές απέδωσαν σε ουκρανικό drone, στις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία αρχείου. (REUTERS/Stringer)
Πυκνοί καπνοί υψώνονται από φωτιές σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Μόσχα, έπειτα από πλήγμα που οι ρωσικές αρχές απέδωσαν σε ουκρανικό drone, στις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία αρχείου. (REUTERS/Stringer)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ουκρανία συνεχίζει την εκστρατεία πληγμάτων κατά ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι αυτές επιδεινώνουν την παγκόσμια έλλειψη ντίζελ και συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών.
  • Οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ωστόσο ενεργειακοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η άνοδος δεν οφείλεται αποκλειστικά στα ουκρανικά πλήγματα, αλλά και στη σύγκρουση στο Ιράν.
  • Τα ουκρανικά πλήγματα έχουν θέσει εκτός λειτουργίας πάνω από το 45% της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης, με το Κίεβο να μην σκοπεύει να σταματήσει τις επιθέσεις όσο συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών πόλεων.

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Η Ουκρανία συνεχίζει την εκστρατεία πληγμάτων κατά ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να περιορίσει τις επιθέσεις, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι αυτές επιδεινώνουν την παγκόσμια έλλειψη ντίζελ και συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών των καυσίμων.

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Το Κίεβο έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας πετρελαϊκή εγκατάσταση στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη πλήγμα σε ρωσικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και σε εγκατάσταση εκτόξευσης και αποθήκευσης επιθετικών drones στην περιοχή Οριόλ.

Ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσουν τα πλήγματα

Ο Τραμπ έχει ζητήσει από τον Ζελένσκι, σε ιδιωτική τηλεφωνική επικοινωνία, να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει δημοσίως ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν συμβάλει σημαντικά στη στενότητα που καταγράφεται στις παγκόσμιες προμήθειες ντίζελ.

«Το ντίζελ έχει πληγεί πολύ περισσότερο, όχι από τη Μέση Ανατολή, αλλά από όσα συμβαίνουν στη Ρωσία, επειδή αυτά τα διυλιστήρια ντίζελ τίθενται εκτός λειτουργίας με αρκετά ανησυχητικό ρυθμό», δήλωσε την Τετάρτη.

Οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, εντείνοντας τις πιέσεις στο κόστος ζωής σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτικά περίοδο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι αναλυτές «δείχνουν» κυρίως τον πόλεμο στο Ιράν

Ενεργειακοί αναλυτές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η άνοδος των τιμών δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία. Η σύγκρουση στο Ιράν και οι ευρύτερες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου θεωρούνται βασικοί παράγοντες πίσω από τη σημερινή στενότητα προσφοράς, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και στις εξαγωγές καυσίμων από άλλες μεγάλες αγορές.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει σειρά μέτρων για την αποκλιμάκωση των τιμών, μεταξύ των οποίων ενδεχόμενους περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ, ενώ έχει ασκήσει πίεση σε ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους.

Η ουκρανική εκστρατεία κατά των ρωσικών διυλιστηρίων

Σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, τα πλήγματα των τελευταίων μηνών έχουν θέσει εκτός λειτουργίας περισσότερο από το 45% της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης, προκαλώντας προβλήματα στον ανεφοδιασμό σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας και ουρές σε πρατήρια καυσίμων.

Η Μόσχα, η οποία παραδοσιακά συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς ντίζελ παγκοσμίως, παρέτεινε αυτή την εβδομάδα την απαγόρευση εξαγωγών μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, επιτείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Μικόλα Μπιελέσκοφ, από το Εθνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών της Ουκρανίας, εκτίμησε ότι το Κίεβο δύσκολα θα σταματήσει τις επιθέσεις όσο συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών πόλεων. «Πρέπει να στερήσουμε από τη Ρωσία έσοδα», ανέφερε.

Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Η αντιπαράθεση γύρω από τις ενεργειακές υποδομές κλιμακώνεται την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στην Ουκρανία. Το πρωί της Πέμπτης, ρωσικό drone έπληξε σχολείο στο Κίεβο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν προλάβει να καταφύγουν στο υπόγειο.

Λίγες ώρες αργότερα, δύο ρωσικά drones έπληξαν τη Νότια Γέφυρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας και προβλήματα στις συγκοινωνίες.
Οι σχεδόν συνεχείς επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν αναζωπυρώσει τους φόβους για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα, με παρατεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, καθώς οι ενεργειακές υποδομές παραμένουν βασικός στόχος των ρωσικών πληγμάτων.

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