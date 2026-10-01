Συναγερμός στο Κίεβο: Drones χτύπησαν γέφυρα την ώρα που τη διέσχιζαν αυτοκίνητα και μετρό – Πλήγμα και σε σχολείο

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Δύο ρωσικά drones έπληξαν το μεσημέρι της Πέμπτης τη Νότια Γέφυρα του Κιέβου, μία από τις βασικές αρτηρίες που συνδέουν την ανατολική με τη δυτική πλευρά της ουκρανικής πρωτεύουσας, την ώρα που από το σημείο περνούσαν αυτοκίνητα και συρμός του μετρό.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δύο πλήγματα καταγράφηκαν κοντά στα στηρίγματα της γέφυρας. Μετά τις εκρήξεις, η κυκλοφορία διακόπηκε προκειμένου οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να ελέγξουν το σημείο και να εκτιμήσουν τις ζημιές.

Βίντεο που άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν φωτιά πάνω στη γέφυρα και πυκνό καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

Σκόνη μπήκε στον συρμό του μετρό από το ωστικό κύμα

Τη στιγμή της επίθεσης, συρμός του μετρό διέσχιζε τη γέφυρα. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της πόλης, μετά το ωστικό κύμα σκόνη εισχώρησε στο εσωτερικό του συρμού μέσω του συστήματος εξαερισμού. Κανένας επιβάτης και κανένας εργαζόμενος δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν καταγράφηκαν ζημιές στα παράθυρα ή στα βαγόνια.

Ο συρμός αποσύρθηκε σε αμαξοστάσιο για περαιτέρω τεχνικό έλεγχο.

A major bridge in Kyiv was hit by two Russian drones, per the city’s mayor.

pic.twitter.com/SCxC6YPXTs — Open Source Intel (@Osint613) October 1, 2026

Έξι συναγερμοί μέσα σε λίγες ώρες

Μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι, έξι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής είχαν ήδη σημάνει στο Κίεβο από την έναρξη της ημέρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές της πόλης, μεταξύ αυτών και στην κεντρική συνοικία Πετσέρσκι.

Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχεται σχεδόν αδιάκοπες επιθέσεις με drones τις τελευταίες ημέρες. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στις 30 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκε ένας από τους μεγαλύτερους συναγερμούς από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, με διάρκεια 12 ωρών και 44 λεπτών. Συνολικά, οι συναγερμοί εκείνης της ημέρας παρέμειναν ενεργοί για 20 ώρες και 44 λεπτά.

In Kyiv, a Russian drone directly hit a school at the beginning of the school day. Luckily, all the kids were in the shelter and nobody was harmed. pic.twitter.com/xQPlW35xu3 — Pepel Klaasa (@pepel_klaasa) October 1, 2026

Drone έπληξε σχολείο νωρίτερα την ίδια ημέρα

Λίγες ώρες πριν από το πλήγμα στη Νότια Γέφυρα, ρωσικό drone έπληξε σχολείο στην περιοχή Σολομιάνσκι, προκαλώντας φωτιά στον τρίτο όροφο και ζημιές σε τοίχο, πόρτες και παράθυρα.

Την ώρα της επίθεσης, μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονταν σε καταφύγιο, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι συνεχίζει να πλήττει σχολεία και παιδιά και ζήτησε να υπάρξει πλήρης λογοδοσία για τις επιθέσεις.

Πλήγματα και σε άλλες περιοχές του Κιέβου

Ρωσικά drones έπληξαν επίσης μη οικιστικό συγκρότημα στην περιοχή Πετσέρσκι και αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή Σολομιάνσκι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Ρωσία έχει εντείνει από τα τέλη Αυγούστου τις επιθέσεις με drones κατά του Κιέβου, χρησιμοποιώντας ολοένα συχνότερα ταχύτερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρες τζετ, τα οποία, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, είναι δυσκολότερο να αναχαιτιστούν από τα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά το μεγαλύτερο ρωσικό πλήγμα κατά των ενεργειακών υποδομών του Κιέβου από το περασμένο φθινόπωρο, το οποίο προκάλεσε διακοπές ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, ρωσικές επιθέσεις σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας της 1ης Οκτωβρίου στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυμάτισαν ακόμη 38, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές.