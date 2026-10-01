Θάνατος Μαζωνάκη: «Κανείς από τους γιατρούς δεν ήθελε να τον συνοδεύσει», κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ

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Νέα στοιχεία στην ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται να προσθέσει η κατάθεση διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία κλήθηκε να περιγράψει λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το πλήρωμα έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και ανέλαβε την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η διασώστρια πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου και παρέμεινε περίπου μία ώρα, επαναλαμβάνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, την εικόνα που είχε δώσει και στην προανακριτική της κατάθεση στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μάρτυρας ήταν κατηγορηματική ως προς τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Φέρεται να περιέγραψε αναλυτικά όσα συνέβησαν από τη στιγμή που οι διασώστες έφτασαν στο ιατρείο μέχρι και τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο, υποστηρίζοντας ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για περιστατικό καρδιακής ανακοπής.

Η άφιξη των διασωστών και η κατάσταση του τραγουδιστή

Στο επίκεντρο της κατάθεσης βρέθηκε η εικόνα που αντίκρισε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ όταν έφτασε στο ιατρείο.

Η διασώστρια φέρεται να περιέγραψε στον ανακριτή τις ενέργειες που έγιναν επί τόπου για την αντιμετώπιση του περιστατικού, καθώς και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι να μεταφερθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ασθενοφόρο.

«Τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η διασώστρια ήταν σαφής ως προς την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Φέρεται να εξήγησε στον ανακριτή με ποια σειρά έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες, από την αρχική αντιμετώπιση του περιστατικού στο ιατρείο έως την επιβίβαση του ασθενούς στο ασθενοφόρο και τη διακομιδή του.

Η μάρτυρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επέμεινε ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ακολούθησε το πρωτόκολλο που προβλέπεται για περιστατικά ανακοπής.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ανάκριση, καθώς ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται είναι η αλληλουχία των ενεργειών που έγιναν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή και μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Τι είπε για τους γιατρούς στο ιατρείο

Στην κατάθεσή της φέρεται να περιλαμβάνεται και αναφορά στην παρουσία των γιατρών στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διασώστρια υποστήριξε ότι κανένας από τους γιατρούς που βρίσκονταν στο ιατρείο δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο και να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διακομιδή του.

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία στην υπόθεση έχουν καταγραφεί διαφορετικές περιγραφές σχετικά με την παρουσία και τον ρόλο των γιατρών στο ιατρείο μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Το ζήτημα της συνοδείας στο νοσοκομείο αποτελεί ένα από τα επιμέρους στοιχεία που καλείται να αξιολογήσει ο ανακριτής, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες καταθέσεις και τα αντικειμενικά στοιχεία της δικογραφίας.

Στο πλευρό της διασώστριας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων τη διασώστρια συνόδευσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Ο ίδιος, μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στην εικόνα που αντίκρισε το πλήρωμα όταν έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, σημειώνοντας ότι η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη έμοιαζε με εκείνη ασθενούς που είχε υποστεί ανακοπή αρκετά λεπτά νωρίτερα.

Οι δηλώσεις του αφορούν την εκτίμηση που σχημάτισαν οι διασώστες από την κλινική εικόνα του ασθενούς κατά την άφιξή τους στο σημείο.

Η κατάθεση που προστίθεται στη δικογραφία

Η νέα μαρτυρία αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι της ανακριτικής έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει με ακρίβεια όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ανακριτής εξετάζει τις καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο, τις αναφορές του πληρώματος του ΕΚΑΒ και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στη δικογραφία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ακριβής χρονική ακολουθία των γεγονότων: πότε διαπιστώθηκε η επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, πότε κλήθηκε το ΕΚΑΒ, σε ποια κατάσταση τον παρέλαβαν οι διασώστες, ποιες ενέργειες προηγήθηκαν και ποια έγιναν κατά τη διακομιδή του.

Η κατάθεση της διασώστριας αναμένεται να αξιολογηθεί μαζί με τις υπόλοιπες μαρτυρίες, τις ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις και κάθε άλλο στοιχείο που βρίσκεται στη διάθεση των ανακριτικών αρχών.