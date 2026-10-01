Πύργος: 73χρονος έστησε παγίδα σε 19χρονο απατεώνα που παρίστανε τον τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ένα ακόμη περιστατικό τηλεφωνικής απάτης, αυτή τη φορά στον Πύργο, είχε διαφορετική κατάληξη, καθώς ο 73χρονος που βρέθηκε στο στόχαστρο των επιτήδειων, αντιλήφθηκε εγκαίρως την παγίδα και αποφάσισε να την αντιστρέψει. Αντί να παραδώσει τα χρήματά του, προσποιήθηκε ότι ακολούθησε τις οδηγίες των απατεώνων και συνεργάστηκε με την Αστυνομία, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 19χρονου.

Ο δήθεν τεχνικός και το «κόλπο» με τα πολύτιμα αντικείμενα

Σύμφωνα με το ilialive.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9/2026), όταν ο 73χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο, που παρουσιάστηκε ως τεχνικός, του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο άγνωστος ισχυρίστηκε ότι υπήρχε βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο και ζήτησε από τον ηλικιωμένο να απομακρύνει από το σπίτι τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στην κατοχή του, προκειμένου, όπως του είπε, να μην επηρεαστούν από το πρόβλημα.

Ο 73χρονος, έχοντας αντιληφθεί ότι επρόκειτο για πιθανή απόπειρα εξαπάτησης, δεν αποκάλυψε τις υποψίες του. Αντίθετα, προσποιήθηκε ότι πείστηκε από όσα του έλεγε, ο υποτιθέμενος τεχνικός.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν μάλιστα να αφήσει ο 73χρονος τα «πολύτιμα» αντικείμενα μέσα σε σακούλα στην αυλή του σπιτιού του, ώστε να περάσει στη συνέχεια κάποιος για να τα παραλάβει. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, ο ηλικιωμένος ενημέρωσε την Αστυνομία και περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα είχαν προηγηθεί.

Η αστυνομική επιχείρηση και η σύλληψη στην αυλή

Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, της Ομάδας ΔΙΑΣ και του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, οι οποίες οργανώθηκαν γύρω από το σπίτι, περιμένοντας να φτάσει το άτομο, που θα παραλάμβανε τη σακούλα.

Ένας αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ, παρέμεινε κρυμμένος στην αυλή, ενώ οι υπόλοιποι αστυνομικοί είχαν ακροβολιστεί σε κατάλληλα σημεία. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί είδαν έναν τον 19χρονο να πλησιάζει στην κατοικία και να μπαίνει στην αυλή, προκειμένου να παραλάβει τα αντικείμενα.

Πριν προλάβει να ολοκληρώσει την ενέργειά του, οι αστυνομικοί επενέβησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Ο νεαρός οδηγήθηκε στη συνέχεια στο Μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίζεται δικογραφία για την υπόθεση της απάτης, ενώ η έρευνα των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν τα υπόλοιπα άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η υπόθεση στον Πύργο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεθόδου που χρησιμοποιούν οργανωμένες ομάδες απατεώνων, οι οποίες τηλεφωνούν κυρίως σε ηλικιωμένους και επιχειρούν, με διάφορα προσχήματα, να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, ο 73χρονος δεν έπεσε στην παγίδα. Με ψυχραιμία προσποιήθηκε ότι ακολουθεί τις οδηγίες των δραστών, ενημέρωσε εγκαίρως την Αστυνομία και συνέβαλε καθοριστικά στη σύλληψη ενός από τα άτομα, που επιχείρησαν να τον εξαπατήσουν.