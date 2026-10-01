Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8: Ανώφελη η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες – Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά

Για τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο και τις δημοσκοπήσεις, μίλησε μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Το σχόλιο για τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

«Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια, οι πολίτες ασφυκτιούν, η νέα γενιά εξωθείται στο να φεύγει από τη χώρα, ένας κόσμος ολόκληρος είναι σε κατάσταση πλήρους απόγνωσης και αγωνίας και ο κ. Μητσοτάκης ξύπνησε τώρα επειδή προφανώς έχει ταρακουνηθεί από την κατάρρευση του κόμματός του και προσπαθεί να εξαγγείλει εκείνα τα οποία δεν έκανε» τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου, ενώ ερωτηθείσα εάν δεν βλέπει θετικά ούτε τις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών, απάντησε: «Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τα θέματα αυτά και για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, πολιτών, επαγγελματιών, αγροτών, νέων, που δεν έρχεται, βέβαια, με ημίμετρα. Από τις 5 Οκτωβρίου θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις νόμου στη Βουλή, που θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε σχέση με την κατάργηση, οπωσδήποτε, των funds και με την αντιμετώπιση όλων αυτών των τρομακτικών ιστοριών τραγικής παρενόχλησης πολιτών από τα funds».

«Είδατε ότι στην Ισπανία η 87χρονη, που παραλίγο να την βγάλουν από το σπίτι της, αποτέλεσε το εμβληματικό πρόσωπο για να ξεσηκωθεί ολόκληρος ο λαός και να αποφασίσει η κυβέρνηση αναστολή των εξώσεων και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αντίστοιχα, και στη χώρα μας δεν μπορεί να κοροϊδεύουν ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε στις τράπεζες μαζί και τα δύο κόμματα 1, 2 δισ. ευρώ. Αυτοί οι δύο είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πάρουν αυτεξούσιες αποφάσεις για τις τράπεζες και τα funds. Όσο και για τα ζητήματα των δόσεων, προφανώς το να δίνεται κάποια διέξοδος σε ανθρώπους που αλλιώς βρίσκονται με τη θηλιά στον λαιμό, είναι μια ανακούφιση. Όμως δεν μπορεί εσαεί να κρατάμε μια κοινωνία σε ομηρία, για χρέη και αδιέξοδες καταστάσεις που δεν έχει δημιουργήσει η κοινωνία. Τις έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις. Η δική μας πρόταση, λοιπόν, είναι πολύ πιο ρηξικέλευθη και ριζοσπαστική» υπογράμμισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Προϋποθέτει, φυσικά, και μια αυστηρή πολιτική σε σχέση με τις τράπεζες. Ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα καταθέσουμε από Δευτέρα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, γιατί γνωρίζετε ότι οι τράπεζες πήραν ζεστό χρήμα στην περίοδο των μνημονίων, 46 δισ.ευρώ και πλέον, και αυτά είναι χρήματα των πολιτών που τώρα τους κυνηγάνε τα funds τα οποία βρίσκονται σε συνεργασία με τις τράπεζες. Και βεβαίως, οι τράπεζες έχουν όλα τα τελευταίο χρόνια υπερκέρδη, 4 δισεκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος, τα οποία πρέπει επιτέλους να φορολογηθούν αναλογικά και όχι με αυτόν τον χαριστικό τρόπο με τον οποίο φορολογούνται. Αυτή τη στιγμή η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών είναι στο 22%, εμείς θα καταθέσουμε σχέδιο νόμου για την φορολόγηση στο 60%, προκειμένου και από τα χρήματα αυτά να δημιουργηθούν ανάσες για την κοινωνία, αλλά να υπάρχει και κοινωνική δικαιοσύνη» πρόσθεσε.

Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά

Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αφορμή και την Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για το Ορούτς Ρέις που βγαίνει ξανά στην ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε: «Αυτά που συμβαίνουν στο πεδίο των ελληνοτουρκικών είναι τα επίχειρα της εντελώς αδιέξοδης, ενδοτικής, εθνικά επιζήμιας και διεθνώς προβληματικής εξωτερικής πολιτικής που ακολουθείται όλα τα τελευταία χρόνια, και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από την προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα, και συνολικά από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών.

Δεν έχουμε ασκήσει το κυριαρχικό μας δικαίωμα για επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό αφήνει αφύλακτη, ουσιαστικά, την περιοχή των εναέριου χώρου μας από τα 10 μίλια μέχρι τα 6 μίλια, γιατί η Τουρκία λέει ότι αυτή η διαφορά, 6 μίλια χωρικά ύδατα, 10 μίλια εναέριος χώρος, δεν δικαιολογείται, και αμφισβητεί και παραβιάζει, και την πληρώνουν οι πιλότοι μας, οι ήρωές μας, που όχι μόνο επωμίζονται τη φύλαξη του εναέριου χώρου, αλλά τους στέλνουν και σε ιδιωτικές επιδείξεις, σαν αυτή που έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου και σκοτώθηκαν δύο πολύτιμοι άνθρωποι, σε ιδιωτική επίδειξη για την οποία δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις».

«Στο πεδίο, συνολικά, της ρητορικής υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, καθότι έχουμε υπουργούς εν ενεργεία μεταξύ των οποίων ο Τσάφος, και πρώην υπουργούς, μεταξύ των οποίων ο Καιρίδης, ο Στυλιανίδης και ο Χατζηβασιλείου, που διατυπώνουν θέσεις και για τα ελληνοτουρκικά και για το Κυπριακό, που είναι στον αντίποδα των θέσεων που παραδοσιακά υπερασπίζεται η ελληνική δημοκρατία, και αυτό είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη, όλη αυτή η γκρίζα ρητορική και η ενδοτικότητα. Το να υπάρχει μια διγλωσσία, το να βγαίνει ο Ερντογάν από τα κατεχόμενα, να εγκαινιάζει ψευδοπροεδρικό μέγαρο και να λέει ότι ανησυχούν αυτοί που ακούν τα αεροπλάνα μας και αυτά είναι δικά μας, και την ίδια μέρα ο υφυπουργός Εξωτερικών του Μητσοτάκη να είναι σε συνέδριο για business στην Κωνσταντινούπολη, σαν να μην τρέχει τίποτα, αυτά είναι ένα μήνυμα ενδοτικότητας και ένα μήνυμα ανοχής που δεν θα έπρεπε να εκπέμπεται. Άλλος υπουργός, ο Στυλιανίδης, που είναι και κυπριακής υπηκοότητας, είπε μέσα στη Βουλή, και ευτυχώς ήμουν εκεί και ήμουν η μόνη που αντέδρασα, ότι η μισή Κύπρος είναι τουρκική. Αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα πλαίσιο, το ίδιο πλαίσιο δημιουργεί και αυτή η ανίερη συμμαχία Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη με τον Νετανιάχου» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ο Νετανιάχου είναι ένας καταζητούμενος από το διεθνές ποινικό δικαστήριο για διεθνή εγκλήματα, που έχουν να κάνουν και με κατοχή και με κατοχικές δυνάμεις. Τα ίδια δηλαδή για τα οποία ζητάμε λογοδοσία της τουρκικής κατοχής» είπε, σημειώνοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική διαχρονικά ήταν στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. «Ήταν πάντοτε με την ειρήνη, ήταν πάντοτε με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους και υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015, και αυτού του είδους η διολίσθηση, να φτάνουμε να ρεζιλευόμαστε διεθνώς, διότι δεκάδες εκπρόσωποι κρατών μελών του ΟΗΕ αποχώρησαν κατά την ομιλία Νετανιάχου σε επίδειξη αποδοκιμασίας για την πολιτική του και για τα εγκλήματά του, και παρέμεινε ο Μητσοτάκης και οι συν αυτώ, είναι κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, διασύρει τη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ με τους κατακτητές και με τους διεθνείς εγκληματίες. Ο λαός μας έχει εμβληματική ιστορία αντίστασης στους κατακτητές και στους Ναζί, και αυτό το οποίο διαπράττεται αυτή τη στιγμή από τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, από το κράτος του Ισραήλ υπό την ηγεσία του, είναι γενοκτονία. Και σε αυτό, όφειλε η ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει σθεναρά με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου» πρόσθεσε.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Φημίζομαι ότι δεν έχω ποτέ διαψευστεί, κάθε φορά που μίλησα αντίθετα με τις δημοσκοπήσεις, και το 2012 που οι δημοσκοπήσεις έδιναν το δικομματισμό ΠΑΣΟΚ-Νέας Δημοκρατίας στο 80%, και εγώ έλεγα ότι θέλω και πιστεύω ότι θα είναι κάτω από το 50%, και τελικώς βρέθηκαν στο 29% και το 2025 που οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι το ναι θα επικρατήσει και εγώ έλεγα ότι πιστεύω θα επικρατήσει πάνω από 60% το όχι, επιβεβαιώθηκα. Θα επικαλεστώ λοιπόν και το κριτήριό μου και την ιστορία των δημοσκοπήσεων και το πρόσφατο βέβαια κρούσμα που δημοσκοπική εταιρεία παραπέμφθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για ψευδή και πλαστή δημοσκόπηση, η οποία υποτίθεται ότι διεξαγόταν και την ίδια ώρα είχαν σταλεί τα αποτελέσματα της σε χρήστες του διαδικτύου. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που εμφανίζουν τη ΝΔ πρώτη και με 30%, είναι σαφέστατα αναξιόπιστες».

«Αυτές οι δημοσκοπήσεις κατατείνουν στο να πλήξουν το φρόνημα των πολιτών και να τους πουν ότι δεν αλλάζει τίποτα και δεν υπάρχει λύση και δεν υπάρχει διέξοδος, είναι δηλαδή ψυχολογικής χειραγώγησης εργαλεία και γι’ αυτό πρέπει ο κόσμος να μην τις λαμβάνει υπόψη του και να πάει να ψηφίσει μαζικά και να δώσει αυτός το μήνυμα και να δώσει βέβαια και την εντολή που πρέπει να δοθεί προκειμένου να φύγει αυτή η εγκληματική διακυβέρνηση της Μητσοτάκη» τόνισε.

Τι ανέφερε για την παραπομπή Τριαντόπουλου

Όσον αφορά το βούλευμα για παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού και τριών ακόμη προσώπων στο Ειδικό Δικαστήριο για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, τόνισε: «Έχουμε παραπομπή Τριαντόπουλου, δηλαδή υφυπουργού παρά το πρωθυπουργώ, Αγοραστού ο οποίος είναι κολλητός του Μητσοτάκη, προεξάρχων σε όλο το σύστημα Μητσοτάκη. Τρεις μέρες πριν τα Τέμπη με τον Αγοραστό στη Λάρισα ήταν ο Μητσοτάκης και καυχιόταν ότι είχε δώσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα για τον Ιανό και είδαμε λίγους μήνες αργότερα το Σεπτέμβριο με τον Ντάνιελ, ποια αντιπλημμυρικά έργα είχε κάνει με ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Μηδέν. Παραπέμπεται ο Χαρακόπουλος, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας στέλεχος, αλλά είναι ο αδελφός του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αστυνομικός, ο οποίος παραπέμπεται ως υπαίτιος για τον μπάζωμα. Παραπέμπεται και ο Παπαγεωργίου, πρώην γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας, επίσης εργαλείο του Μητσοτάκη. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το βούλευμα ισοδυναμεί με παραπομπή Μητσοτάκη».

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό το βούλευμα που εκδόθηκε σε πείσμα των λυσσωδών προσπαθειών της κυβέρνησης να ελέγξει και να χειραγωγήσει το αποτέλεσμα αυτής της δικαστικής διαδικασίας, δεν είναι για κακούργημα δυστυχώς γιατί το εμπόδισε η κυβέρνηση, αλλά για τον Μητσοτάκη δεν υπάρχει ούτε παρεμπόδιση, ούτε εμπόδιο στο να γίνει η διαδικασία ειδικού δικαστηρίου και θα γίνει. Δεν θα γίνει όσο είναι πρωθυπουργός είναι πολύ ξεκάθαρο, θα γίνει όμως, και για μας είναι ένα από τα πάρα πολύ υψηλά διακυβεύματα της απόδοσης δικαιοσύνης στη χώρα» συμπλήρωσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το Φεστιβάλ Ελευθερίας

Τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε για το Φεστιβάλ Ελευθερίας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι.

Λίγα λόγια για το φεστιβάλ

«Η Πλεύση Ελευθερίας δίνει Ζωή στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σε μια ξεχωριστή βραδιά που συνδυάζει πολιτισμό, μουσική, συμμετοχή, δημόσια δράση.

ΝΕΡΟ – ΕΙΡΗΝΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ!

Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να μιλά και να τραγουδά για τα σημαντικά, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να μιλά, την Τζώρτζια Κεφαλά με τους ΜΠΛΕ να τραγουδούν και τον Jo Di να παρουσιάζει την καυστική παράστασή του ΑΙ Σιχτίρ στην Εξουσία, με παλιά και νέα τραγούδια, με την φωνή της Χριστίνας Κουλάκου και 8μελή μπάντα!

Η βραδιά ξεκινάει στις 8.30 μ.μ. με την ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου!

Τη σκυτάλη θα πάρουν στις 9μμ η μοναδική Τζώρτζια με τους ΜΠΛΕ, ενώ στις 9.30μμ ο ξεχωριστός Jo Di με την φοβερή Χριστίνα Κουλάκου θα παρουσιάσουν την ανανεωμένη, εμβληματική, μουσική σατιρική παράσταση «ΑΙ Σιχτίρ» δίνοντας μελωδία και ρυθμό στα πιο καυστικά τραγούδια.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 μ.μ. για όσους θέλουν να έρθουν νωρίτερα και να βρεθούν στον χώρο της Ρεματιάς, όπου θα υπάρχουν δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος.