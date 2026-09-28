Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Νερό- Ειρήνη- Δικαιοσύνη- Παλαιστίνη» – Το Φεστιβάλ Ελευθερίας ανοίγει τις πύλες του στις 3 Οκτωβρίου

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Το Φεστιβάλ Ελευθερίας της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου ξαναζωντανεύει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 (Ημέρα της Δικαιοσύνης) στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι.

«Νερό- Ειρήνη- Δικαιοσύνη- Παλαιστίνη». Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να μιλά και να τραγουδά για τα σημαντικά.

Στο Φεστιβάλ Ελευθερίας στις 3 Οκτωβρίου θα μιλήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως γνωστοποιεί η ίδια σε ανάρτησή της στο Facebook, «θα τραγουδήσουν η Τζόρτζια Κεφαλά με τους ΜΠΛΕ και ο Jo Di με την Christina Koulakou στην ανανεωμένη, εμβληματική μουσική παράσταση ΑΙ ΣΙΧΤΙΡ. Θα έχουμε και… εκπλήξεις!».

Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 μ.μ. και το Φεστιβάλ αρχίζει στις 8:30 μ.μ.

«Να είσαι εκεί» αναφέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.