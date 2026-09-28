Χάρης Θεοχάρης: «Λανθασμένη η φράση μου» – Η απάντηση μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωσή του περί «κακομοίρηδων»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

«Εγώ εξέφρασα μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια» είπε ο Χάρης Θεοχάρης στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η δήλωσή του περί «κακομοίρηδων».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ALPHA, ότι αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ο Χάρης Θεοχάρης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση μηδενίζει κάθε πρόοδο που έχει καταγραφεί και παρουσιάζει, κατά την άποψή του, μια εικόνα της χώρας που δεν ανταποκρίνεται συνολικά στην πραγματικότητα.

«Περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, μια Ελλάδα κακομοίρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα», ανέφερε, επιμένοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα έχει πετύχει βήματα προόδου.

Όπως είπε, υπάρχουν πολίτες που συνεχίζουν να περνούν δύσκολα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η συνολική εικόνα της κοινωνίας μπορεί να περιγράφεται αποκλειστικά μέσα από αυτές τις περιπτώσεις.

«Δεν είναι κακομοίρηδες και μίζεροι όσοι διαμαρτύρονται»

Σε ερώτηση εάν θεωρεί «κακομοίρηδες» ή «μίζερους» τους πολίτες που διαμαρτύρονται, ο υφυπουργός Εξωτερικών απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι, σε καμία περίπτωση».

«Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας», είπε, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία για το ποιοι πολίτες βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση, ώστε τα μέτρα στήριξης να είναι στοχευμένα και όχι οριζόντια.

«Έπρεπε να είμαι πιο προσεκτικός»

Ο Χάρης Θεοχάρης αναγνώρισε και δεύτερη φορά στη διάρκεια της συνέντευξης ότι η συγκεκριμένη φράση δεν απέδωσε σωστά αυτό που ήθελε να πει. «Προφανώς, όπως λέω και εγώ, έπρεπε να είμαι πιο προσεκτικός στην έκφρασή μου», σημείωσε.