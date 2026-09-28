Κάγια Κάλας: Πίεση για περισσότερα πλοία στις «Aspides» και έκκληση για Patriot στην Ουκρανία – Η Ρωσία σχεδιάζει νέα σαμποτάζ

H Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, προσήλθε στο Συμβούλιο υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες θέτοντας στην κορυφή της ατζέντας την άμεση ενίσχυση της ναυτικής επιχείρησης «Aspides» στην Ερυθρά Θάλασσα, την επείγουσα αποστολή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, καθώς και τη θωράκιση της Ευρώπης απέναντι στις κλιμακούμενες ρωσικές υβριδικές απειλές.

Πίεση για την επιχείρηση «Aspides»

Σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «Aspides», η Κάλας δήλωσε πως «Η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ», επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή ναυτικά μέσα για την κάλυψή τους.

Όπως σημείωσε, όταν δημιουργήθηκε η επιχείρηση «Aspides» είχε προβλεφθεί ότι θα διαθέτει τουλάχιστον δέκα πλοία, ωστόσο σήμερα δεν διαθέτει αυτόν τον αριθμό.

«Δεν έχω συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αλλά πιέζω», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τη διάθεση πλοίων.

Παράλληλα, η Κάγια Κάλας ανέφερε ότι ορισμένα πλοία έχουν προσφερθεί στον υπό σαουδαραβική ηγεσία ναυτικό συνασπισμό, ο οποίος δεν είναι ακόμη επιχειρησιακός, και πρότεινε να αξιοποιηθούν προσωρινά από την επιχείρηση «Aspides», όπου υπάρχει άμεση ανάγκη για περισσότερα πλοία.

Όπως εξήγησε, τα πλοία που απαιτούνται για τις «Aspides» είναι κυρίως εκείνα που μπορούν να συνοδεύουν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και ειδικότερα μέσω των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Έκκληση για Patriot στην Ουκρανία

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Κάγια Κάλας επανέλαβε την έκκληση προς τα κράτη-μέλη που διαθέτουν αποθέματα αντιαεροπορικών συστημάτων να τα διαθέσουν άμεσα στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως αντιαεροπορική άμυνα μετά τις νέες επιθέσεις εναντίον αμάχων.

Ειδικότερα ζήτησε να εξεταστεί η αποστολή πυραύλων αναχαίτισης Patriot από τα υφιστάμενα αποθέματα, με την προοπτική αυτά να αναπληρωθούν αργότερα, όταν θα παραδοθούν οι νέες παραγγελίες από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα χαιρέτισε την αποδέσμευση κονδυλίων ύψους 6,6 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη (EPF), επισημαίνοντας ότι ένα δισεκατομμύριο ευρώ προορίζεται για κοινές προμήθειες.

Όπως ανέφερε, είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται περισσότερο στον τομέα των αμυντικών προμηθειών, ενώ αρκετές χώρες έχουν ήδη δηλώσει ότι θα διαθέσουν στην Ουκρανία τα κονδύλια που πρόκειται να λάβουν.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας εξέφρασε επίσης ανησυχία για την περιορισμένη παραγωγή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, σημειώνοντας ότι οι ανάγκες είναι αυξημένες τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή και ότι τα υφιστάμενα αποθέματα δεν επαρκούν.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικές τις θετικές εξελίξεις ως προς τη χορήγηση αδειών για την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού και σε άλλες χώρες.

Ρωσικές υβριδικές απειλές

Η Κάγια Κάλας προειδοποίησε ότι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει νέες πράξεις σαμποτάζ και επιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, με στόχο να διχάσει τις κοινωνίες και να τις εκφοβίσει, ώστε να περιορίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Στο σημερινό Συμβούλιο αναμένεται να συζητηθεί και η πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, το οποίο είχε παρουσιάσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης.

Σύμφωνα με την Κάγια Κάλας, το πρωτόκολλο θα αφορά απειλές που βρίσκονται κάτω από το όριο της ένοπλης επίθεσης και θα αποσκοπεί στον καλύτερο συντονισμό των κρατών-μελών και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση διαφορετικών μορφών απειλών.

Η συζήτηση πραγματοποιείται ενώ, σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, οι υπουργοί ‘Αμυνας της ΕΕ αναμένεται να εξετάσουν για πρώτη φορά κατά πόσο χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό αντίστοιχο του ‘Αρθρου 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων όταν ένα μέλος θεωρεί ότι απειλείται η ασφάλεια ή η εδαφική του ακεραιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ