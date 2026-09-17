Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας «παρακάμπτει» την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία για το Μπαμπ ελ Μαντέμπ – «Δεν θα περιμένουμε την επιχείρηση Aspides»

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Η Ιταλία εξετάζει να κινηθεί αυτόνομα για να διασφαλίσει τη διέλευση των ιταλικών πλοίων από τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, χωρίς να περιμένει τις αποφάσεις της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης Aspides, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Μιλώντας στο Risorsa Mare Forum στη Λα Σπέτσια, ο Κροζέτο ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη από κοινού με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, αναφέρει το Ansa.

«Αποφασίσαμε, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, να μην περιμένουμε την Aspides να αποφασίσει εάν τα πλοία μπορούν να περάσουν ή όχι», δήλωσε.

«Η καθυστέρηση κρατά πίσω την οικονομία»

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης εθνικών μέτρων, ώστε τα ιταλικά πλοία να αρχίσουν ξανά να διέρχονται από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

«Πιθανότατα θα λάβουμε μέτρα ώστε τα ιταλικά πλοία να μπορούν να αρχίσουν να περνούν, χωρίς να περιμένουμε η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία να προστεθεί στη δική μας, διότι η καθυστέρηση σε τέτοιες περιπτώσεις σημαίνει ότι κρατάμε πίσω την οικονομία και επιδεινώνουμε τα προβλήματα», είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «όποτε μπορούμε, παρεμβαίνουμε για να μετριάσουμε τις κρίσεις».

Η επιχείρηση Aspides συνεχίζεται στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Aspides είναι η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση που δρα στην Ερυθρά Θάλασσα με αποστολή την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την παροχή συνοδείας σε εμπορικά πλοία.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είχε δηλώσει ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί, με ισχυρή ιταλική παρουσία και στενή προστασία των εμπορικών πλοίων, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αποφευχθεί ένα νέο σοβαρό πλήγμα στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω του Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας είχε επίσης δηλώσει στις 15 Σεπτεμβρίου ότι η Aspides συνεχίζει να συνοδεύει πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι η ΕΕ σκοπεύει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τη νέα πολυεθνική ναυτική πρωτοβουλία υπό τη Σαουδική Αραβία.