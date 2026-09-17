Νέα αγωγή κατά της περιουσίας του Επστάιν: Καταγγελίες ότι είχε στην κατοχή του υλικό σεξουαλικής κακοποίησης «αμέτρητων παιδιών»

Νέα αγωγή κατατέθηκε κατά της περιουσίας του Τζέφρι Επστάιν από δύο γυναίκες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστής είχε στην κατοχή του υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (CSAM) στο οποίο απεικονίζονταν και οι ίδιες. Οι ενάγουσες ζητούν από το δικαστήριο να δημιουργηθεί ειδικό πρόγραμμα για τον εντοπισμό και την ενημέρωση όλων όσοι ενδέχεται να εμφανίζονται στο υλικό που είχε συγκεντρώσει ο Επστάιν.

Η αγωγή κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Οι δύο γυναίκες παραμένουν ανώνυμες στη δικογραφία και αναφέρονται ως Jane Doe και «Amy».

Στο στόχαστρο της αγωγής βρίσκονται ο πρώην δικηγόρος του Επστάιν, Ντάρεν Ίνταϊκ, και ο πρώην λογιστής του, Ρίτσαρντ Καν, με την ιδιότητά τους ως συνεκτελεστών της περιουσίας του. Οι δύο άνδρες έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν γνώριζαν για τα εγκλήματα του Επστάιν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους μαζί του.

Καταγγελίες για υλικό που αφορούσε «αμέτρητα παιδιά»

Σύμφωνα με την αγωγή, επί περισσότερες από δύο δεκαετίες ο Επστάιν φέρεται να κατείχε, να μετέφερε, να παρήγαγε και να διένειμε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Οι ενάγουσες υποστηρίζουν ότι πολλά από τα παιδιά που εμφανίζονταν στο συγκεκριμένο υλικό δεν έχουν ποτέ ταυτοποιηθεί ούτε ενημερωθεί μέσω του προγράμματος ταυτοποίησης θυμάτων του National Center for Missing and Exploited Children.

Η Jane Doe καταγγέλλει ότι ήταν περίπου 12 ετών όταν ο Επστάιν φέρεται να απέκτησε χωρίς άδεια φωτογραφίες της στις οποίες ήταν εν μέρει γυμνή. Σύμφωνα με την αγωγή, οι εικόνες είχαν αρχικά τραβηχτεί στο πλαίσιο καλλιτεχνικής μελέτης και φυλάσσονταν από τον δημιουργό τους σε κλειδωμένο κουτί.

Η καταγγελία υποστηρίζει ότι ο Επστάιν μετέφερε τις φωτογραφίες αυτές μεταξύ πολιτειών και τις κράτησε στην κατοχή του.

Το «modeling book» στο χρηματοκιβώτιο

Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης ότι, ήδη από τη δεκαετία του 1990, ο Επστάιν φέρεται να είχε δημιουργήσει και να διατηρούσε σε κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη ένα «modeling book» με σεξουαλικοποιημένες εικόνες παιδιών.

Οι ενάγουσες ισχυρίζονται ακόμη ότι, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 2000, ο Επστάιν έβαζε βοηθό του να φωτογραφίζει γυμνά ανήλικα κορίτσια, τα πλήρωνε για τις φωτογραφίες και στη συνέχεια διατηρούσε το υλικό για προσωπική χρήση και ενδεχομένως για χρήση από άλλους.

Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι εργαζόμενοι ή συνεργάτες του Επστάιν φέρεται να είχαν πρόσβαση σε τέτοιο υλικό ή να το είχαν δει ή λάβει από τον ίδιο.

Καταγγελίες ότι οι αρχές είχαν ενημερωθεί αλλά δεν έδρασαν

Η Jane Doe υποστηρίζει ότι είχαν γίνει αναφορές στις αρχές ήδη τότε, στις οποίες γινόταν συγκεκριμένη αναφορά στις φωτογραφίες της αλλά και σε παρόμοιο υλικό που αφορούσε ακόμη μία ανήλικη.

Παρά τις αναφορές αυτές, σύμφωνα με την αγωγή, δεν ξεκίνησε έρευνα ούτε ασκήθηκε δίωξη.

Η ίδια δηλώνει ότι όταν έμαθε πως ο Επστάιν είχε στην κατοχή του σεξουαλικοποιημένες εικόνες της από την παιδική της ηλικία υπέστη και εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρή ψυχική οδύνη.

«Amy»: Οι εικόνες μου διακινούνται από τη δεκαετία του 1990

Η δεύτερη ενάγουσα, που αναφέρεται ως «Amy», υποστηρίζει ότι είναι θύμα υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που διακινείται ενεργά από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα.

Η αγωγή αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν οι δικηγόροι της, εικόνες της περιλαμβάνονταν στο υλικό που κατασχέθηκε από ακίνητα του Επστάιν.

Μία από τις δικηγόρους των εναγουσών, η Μάργκαρετ Μέιμπι, δήλωσε στον Guardian ότι από αρχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί προκύπτουν τουλάχιστον 15 αντιστοιχίσεις με γνωστές σειρές υλικού, μεταξύ των οποίων και εκείνη που αφορά την «Amy». Όπως υποστήριξε, δεν είναι γνωστό να έχει ενημερωθεί κανένα από τα πρόσωπα που ταυτοποιήθηκαν στις σχετικές αναφορές.

Ζητούν δικαστικά εποπτευόμενο πρόγραμμα εντοπισμού θυμάτων

Οι δύο γυναίκες δεν προσφεύγουν μόνο για λογαριασμό τους, αλλά ζητούν να εκπροσωπήσουν ευρύτερη ομάδα ανθρώπων που ήταν κάτω των 18 ετών όταν εμφανίστηκαν σε οποιοδήποτε υλικό που κατασχέθηκε από ακίνητα ή ηλεκτρονικές συσκευές του Επστάιν.

Η δικηγόρος Χίλαρι Νάπι δήλωσε ότι βασικός στόχος της αγωγής είναι «η λογοδοσία και η ταυτοποίηση».

Οι ενάγουσες ζητούν από το δικαστήριο να διατάξει τη διατήρηση και πλήρη καταγραφή του υλικού που κατασχέθηκε, καθώς και τη δημιουργία δικαστικά εποπτευόμενης διαδικασίας για τον εντοπισμό και την ενημέρωση κάθε επιζώντος που απεικονίζεται σε αυτό.

«Πολλοί από αυτούς δεν έχουν ιδέα ότι οι εικόνες τους βρίσκονται στα αρχεία του», ανέφερε η Νάπι, σημειώνοντας ότι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να διεκδικήσουν δικαιοσύνη.

Ο Επστάιν πέθανε το 2019 σε φυλακή του Μανχάταν, ενώ ανέμενε να δικαστεί για ομοσπονδιακές κατηγορίες περί διακίνησης ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.