ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2-0: Οι Κρητικοί έριξαν… «μπαλωθιές» και στο Europa League

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Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League ο ΟΦΗ, ο οποίος επικράτησε με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Οι Αϊτόρ και Κανελλόπουλος σημείωσαν τα γκολ της κρητικής ομάδας, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Χριστογεώργου, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη διατήρησε την αμυντική της συνοχή απέναντι στη γερμανική ομάδα και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε, φτάνοντας στο θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα.

Ο Αϊτόρ άνοιξε το σκορ

Ο ΟΦΗ επιχείρησε από τα πρώτα λεπτά να κυκλοφορήσει με ασφάλεια την μπάλα και να περιορίσει τους χώρους προς την περιοχή του. Η Χόφενχαϊμ είχε μεγαλύτερη κατοχή, χωρίς όμως να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες στο αρχικό διάστημα της αναμέτρησης.

Η πρώτη τελική προσπάθεια των Κρητικών ήρθε στο 12ο λεπτό, όταν ο Μπουχαλάκης βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και επιχείρησε σουτ, με τον Μπάουμαν να μπλοκάρει.

Παρότι οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν περισσότερο την μπάλα, ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που προηγήθηκε με τη συμπλήρωση μισής ώρας. Ο Χριστογεώργος εκτέλεσε το βολέ και βρήκε τον Κόντρο, ο οποίος τροφοδότησε τον Αϊτόρ. Ο Ισπανός ολοκλήρωσε τη φάση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπάουμαν για το 1-0.

Στο τελευταίο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, η Χόφενχαϊμ αύξησε την πίεσή της, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση. Ο ΟΦΗ διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι την ανάπαυλα.

Η πίεση της Χόφενχαϊμ και το 2-0 του Κανελλόπουλου

Η γερμανική ομάδα μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση. Στο 47ο λεπτό, ο Χλόζεκ επιχείρησε σουτ από το κέντρο της περιοχής, όμως ο Χριστογεώργος μπλόκαρε την μπάλα.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Τσέχος επιθετικός απείλησε εκ νέου, με την προσπάθειά του να καταλήγει άουτ.

Ο ΟΦΗ έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ στο 54ο λεπτό. Ο Κόντρο κινήθηκε από τα αριστερά και γύρισε την μπάλα προς τον Φούντα, ο οποίος πλάσαρε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μπάουμαν.

Η σημαντικότερη ευκαιρία της Χόφενχαϊμ ήρθε στο 61ο λεπτό, όταν ο Χλόζεκ βρέθηκε απέναντι από τον Χριστογεώργο έπειτα από αδράνεια της άμυνας του ΟΦΗ. Το πλασέ του, όμως, πέρασε πάνω από την εστία.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν υψηλά ποσοστά κατοχής και να αναζητούν διαδρόμους προς την περιοχή. Στο 77ο λεπτό, ο Μπέργκερ δοκίμασε δυνατό σουτ από μακρινή απόσταση, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει.

Ο ΟΦΗ σφράγισε τη νίκη του στο 84ο λεπτό. Ο Γκονζάλες εκτέλεσε κόρνερ και ο Κανελλόπουλος κέρδισε την εναέρια μονομαχία, στέλνοντας με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Στα λεπτά που απέμεναν, οι Κρητικοί διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους χωρίς να απειληθούν ουσιαστικά και ολοκλήρωσαν με νίκη την πρώτη τους αναμέτρηση στη League Phase του Europa League.