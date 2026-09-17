ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Ανακάλυψε απόψε την ακρίβεια και ότι μπορεί να μειωθεί ακόμη και ο ΕΦΚ στα καύσιμα»

«Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά επτά χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του», στηλιτεύει ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για μέτρα συγκράτησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και οριζόντιας επιδότησής του.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει: «Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε απόψε την ακρίβεια και μαζί ανακάλυψε ότι μπορεί να μειωθεί ακόμη και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως προτείνει επιτακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και καιρό, όταν μόλις πριν από λίγους μήνες απέρριπτε τη μείωση ΕΦΚ και ΦΠΑ επικαλούμενος το δημοσιονομικό κόστος».

«Ίσως στην πραγματικότητα προσγείωσε τον κ. Πρωθυπουργό ο πληθωρισμός που τον Αύγουστο έφτασε στο 3,8%, το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 9,7%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2% και η βενζίνη κατά 15,3% σε σχέση με πέρυσι», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Η κυβέρνηση με τη πολιτική της αφήνει τους πολίτες να πληρώνουν πανάκριβα ενέργεια, καύσιμα, στέγη και βασικά αγαθά και όταν η κατάσταση γίνεται ασφυκτική, παρεμβαίνει με επιδόματα και passes ως επιδοτήσεις μέρους της ζημίας», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στον ίδιο τόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει: «Όσο για το επίδομα ανεργίας χρειάστηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός να αδειάσει τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο και να υπενθυμίσει το αυτονόητο: ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδώρημα της κυβέρνησης αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων». «Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά επτά χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.