Αγιά Σοφιά: Τούνελ 9 χιλιομέτρων και ηλικίας 1.600 ετών κάτω από τον θρυλικό ναό – Τι αποκάλυψε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού

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Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι επιβεβαίωσε την ύπαρξη εκτεταμένου υπόγειου περάσματος κάτω από την Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιομέτρων.

Ο Τούρκος υπουργός, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Καχραμανμαράς, ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμημάτων είναι σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από καταρρεύσεις.

«Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμημάτων για τους επισκέπτες», τόνισε.

Σημειώνεται πώς η ύπαρξη των υπόγειων διαδρομών αποτελούσε εδώ και χρόνια αντικείμενο αναφορών και συζητήσεων.

Η αναφορά του υπουργού στις υπόγειες διαδρομές έρχεται σε συνέχεια δήλωσης που είχε κάνει το Φεβρουάριο του 2026, όταν είχε ανακοινώσει την καταγραφή σηράγγων που χρονολογούνται πριν περίπου 1.600 χρόνια.

Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι αναφέρθηκε στις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγιά Σοφιά, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, «με στόχο -όπως είπε- την ασφαλή μεταβίβαση αυτού του σχεδόν 1.500 ετών κτίσματος στις μελλοντικές γενιές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των εργασιών έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης στους τάφους, στο Παιδικό Σχολείο, στον Πύργο του Ρολογιού και στο δάπεδο της στοάς, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η στατική ενίσχυση του βορειοανατολικού μιναρέ.

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού σημείωσε, ακόμη, ότι στον κύριο τρούλο συνεχίζονται η δομική ενίσχυση και η συντήρηση των ψηφιδωτών.

«Έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή μεταλλική στέγη και το προστατευτικό σύστημα κάλυψης για την προστασία του κύριου τρούλου. Χάρη σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό, πραγματοποιούνται εργασίες τεκμηρίωσης, καθαρισμού και συντήρησης των ψηφιδωτών στον τρούλο, ενώ συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις και οι επισκέψεις», ανέφερε.

«Οι στατικές αναλύσεις έχουν επίσης εντοπίσει την ανάγκη ενίσχυσης στο ανατολικό ημιθόλο. Σε αυτό το τμήμα, παράλληλα με την ενίσχυση του συστήματος στήριξης, ξεκινά μια νέα φάση για τη συντήρηση των ψηφιδωτών, των ζωγραφισμένων διακοσμήσεων και των μαρμάρινων επιφανειών», εξήγησε ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Ο καθηγητής Χασάν Φιράτ Ντικέρ, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Αγιάς Σοφιάς είχε αναφέρει ότι υπάρχουν υπόγειες δομές κάτω από το μνημείο, οι οποίες έχουν μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο και αποτελούνται από σήραγγες, κελιά και κατακόμβες. Διευκρίνισε ότι όλες αυτές οι δομές καθαρισμού θα διαρκέσουν περίπου ένα χρόνο.

Σύμφωνα με τον Τούρκο καθηγητή, τα τμήματα κάτω από την αυλή της στοάς είναι της ίδιας ηλικίας με την Αγία Σοφία, δηλαδή περίπου 1.500 ετών, ενώ ο χώρος με τους τάφους εκτιμάται ότι είναι παλαιότερος από την υπάρχουσα δομή.