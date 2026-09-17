Μητσοτάκης: Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση στο επίδομα – Τι είπε για Ερντογάν, εκλογές, αυτοδυναμία και… Σαμαρά

Παρέμβαση για την άμβλυνση της επιβάρυνσης των καταναλωτών από την εκτόξευση του κόστους καυσίμων εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος, μάλιστα, μίλησε για «εθνική παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης» και διαβεβαίωσε ότι «τα διυλιστήρια θα βάλουν πλάτη». Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι ως χώρα «δεν κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε από καύσιμα». «Είμαστε θωρακισμένοι», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος και την ευρύτερη ευστάθεια της εθνικής οικονομίας.

Εστιάζοντας σε πρώτη φάση στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς στη Βόρεια Ελλάδα θα ξεκινήσει η ανάγκη για προμήθεια λόγω ψύχους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέσω του ERTnews: «Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώσεις από κυβέρνηση και διυλιστήρια για πετρέλαιο θέρμανσης ώστε χαμηλότερα από 1,75 ευρώ και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και εξετάζουμε να φέρουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καυσίμων».

«Θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης από την κυβέρνηση», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτόχρονα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και «εφ’ όσον απαιτηθεί, θα υπάρξει έκτακτης και προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης». Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια υπουργεία.

Για επίδομα ανεργίας

Αναφορικά με την τελευταία δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για την διακοπή του επιδόματος ανεργίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε: «Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα». «Έχουμε κάνει αλλαγές στο επίδομα ανεργίας και το ποσόν στην αρχή (σ.σ. της απόδοσης του επιδόματος) είναι μεγαλύτερο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Επίσης, βοηθούμε στο να βρει ο άνεργος εργασία και να παίρνει το 50% του επιδόματος ανεργίας και να συνεχίζει να δουλεύει», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας», δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός.

Ειδικά για τον κατώτατο μισθό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Με βάση τα στοιχεία του κατώτατου μισθού της Eurostat με όρους αγοραστικής δύναμης δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και δεν είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη». «Η εικόνα του απόλυτου μηδενισμού από την αντιπολίτευση δεν ωφελεί ούτε την ίδια», πρόσθεσε.

«Πάντα κρατάμε εφεδρείες»

Μιλώντας εν γένει για την θέση της Ελλάδας στο διεθνές οικονομικό στερέωμα εν μέσω ασταθούς περιβάλλοντος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Πάντα κρατάμε εφεδρείες». «Η Ελλάδα παραμένει θωρακισμένη στον τομέα του δημόσιου χρέους και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους», διαβεβαίωσε. «Η χώρα μας είναι εξαίρεση σε αυτήν την παγκόσμια αναταραχή», υπογράμμισε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας: «Η Ελλάδα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναταραχής είναι η εξαίρεση, είμαστε πιο ασφαλείς από άλλες χώρες, δανειζόμαστε φθηνότερα από την Ιταλία και τη Γαλλία είμαστε εξασφαλισμένοι και σε επίπεδο ασφαλείας τροφοδοσίας καυσίμων».

Παράλληλα, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Το πρόγραμμά μας είναι εξ ορισμού κοστολογισμένο με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγώντας ότι «ως κυβέρνηση πρέπει να καταθέσουμε προϋπολογισμό και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής». «Έχουμε κάνει προγραμματισμό των μέτρων και στη ΔΕΘ μίλησα για τετραετία», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «η χώρα μας έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη τον μέσο ότι της ΕΕ, έχουμε πλεονάσματα, τα χρειαζόμαστε». «Έχουμε ένα πλεόνασμα ευημερίας το οποίο πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες», υπογράμμισε.

Για τα ελληνοτουρκικά

Την τελευταία κλιμακούμενη ρηματική ένταση από την πλευρά της Τουρκίας κλήθηκε να σχολιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφού ανέφερε ότι «δεν προβλέπεται συνάντηση με τον κ. Ερντογάν στην Ουάσιγκτον στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ», για να προσθέσει: «Δεν αποκλείω κάποια συνάντηση», ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι: «Από την διακήρυξη των Αθηνών έως σήμερα υπάρχει επιδείνωση των σχέσεων μας».

Αναφερθείς στην τουρκική προκλητικότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Αντιμετωπίζουμε αυτές τις επιθέσεις με αυτοπεποίθηση γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας». «Έχουμε ενισχυμένες δυνάμεις», διαβεβαίωσε, για να προσθέσει: «Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές». Ακολούθως είπε: «Επιδιώκουμε καλές σχέσεις με τη Τουρκία και να υπάρχουν ανοικτοί δίαυλοι. Η διακήρυξη των Αθηνών γιατί υπάρχουν ανοικτοί και θεσμοθετημένοι δίαυλοι επικοινωνίας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο». Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στο Καστελόριζο και μέτρα υποστήριξης για τους κατοίκους του νησιού και την ενίσχυση του μόνιμου πληθυσμού είπε: «Στόχος μας είναι η ενίσχυση της ελληνικότητας».

Στρατηγικής σημασίας η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως η εγκατάσταση του καλωδίου «θα ξεκινήσει σύντομα». «Διότι η απόφαση της γαλλικής Meridiam να επενδύσει στο καλώδιο, να αποκτήσει ουσιαστικά την πλειοψηφία αυτού του έργου, σηματοδοτεί προφανώς και τη θέληση του συγκεκριμένου επενδυτικού ταμείου, με τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης, να προχωρήσει το έργο», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Meridiam «δεν θα επένδυε σε ένα έργο το οποίο θα θεωρούσε και η ίδια ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί», διευκρίνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Νομίζω ότι αυτή είναι και μια πολύ καλή πιστοποίηση της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου, αλλά και της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής του σημασίας», τόνισε διευκρινίζοντας ότι «είναι ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», το οποίο χρηματοδοτείται «με εκατοντάδες εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση». «Νομίζω και η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μια Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεδεμένη, το να υψώνει τεχνητά προσκόμματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης, τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μόνη επιλογή η αυτοδύναμη κυβέρνηση»

«Όταν ακούω ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι πρώτο, σκέφτομαι ότι κι εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ, αλλά δεν γίνεται», είπε σκωπτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος έδωσε την στήριξή του στον Γιώργο Φλωρίδη για τα περί ακυβέρνησίας και κίνδυνο για «ντου από απέναντι». «Εάν υπάρχει ακυβερνησία, θα υπάρχει αστάθεια στην περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος για ‘ντου’ από απέναντι», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν είναι εκβιαστικό δίλημμα. Είναι ρεαλιστικό», είπε για να προσθέσει: «Απαιτείται αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι η κατάλληλη και μόνη επιλογή η αυτοδύναμη κυβέρνηση σε ένα εξαιρετικά ταραγμένο διεθνές περιβάλλον».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Δεν είναι συνηθισμένο στην Ευρώπη ένα κόμμα που κυβερνάει επτά χρόνια να προηγείται με αυτή τη διαφορά. Ο δεύτερος και ο τρίτος δεν αθροίζουν το ποσοστό του πρώτου. Το λέω και για τα δικά μας στελέχη. Είμαστε 7,5 χρόνια».

Απευθυνόμενος στο εσωτερικό του κόμματός του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Το τελευταίο που πρέπει να εκπέμπουμε είναι δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάστατοι. Δεν είπα ότι μόνο εμείς υπάρχουμε αλλά ότι μόνο εμείς έχουμε πρόταση». «Για το ζήτημα των (σ.σ. δημοσκοπικών) μετρήσεων θα κρατήσω ότι σχεδόν ένας στους δύο πολίτες θεωρούν ότι αυτά που λέμε θα τα υλοποιήσουμε. Κάλλιο πέντε και στο χέρι». «Μεταξύ της προεκλογικής περιόδου και της Δευτέρας μετά τις εκλογές μεσολαβούν οι εκλογές. Ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση», υπογράμμισε.

Για τον Ανδρουλάκη

Ο ίδιος διαχώρισε το νυν ΠΑΣΟΚ, που το χαρακτήρισε ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου με το οποίο είχε γίνει η συγκυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. «Έχω υπάρξει υπουργός σε κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και είχα υφυπουργό από το ΠΑΣΟΚ με άριστη συνεργασία», υπενθύμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχολιάζοντας την στάση του ΠΑΣΟΚ στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς χθες (16/9) δεν κατέστη εφικτό να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι για να προχωρήσει η αναθεώρησή τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι τον χωρίζει άβυσσός με τα βασικά που θα μπορούσε να συμφωνήσουμε, όπως είχε γίνει στη συνταγματική αναθεώρηση του 2000». «Γι’ αυτό είπα χθες στη Βουλή ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη και η ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα είναι οι δυο όψεις του ιδίου νομίσματος», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για Σαμαρά, Καραμανλή και … Κασιδιάρη

Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Έχω ήδη εκφραστεί. Εάν κάνει κόμμα θα το ξανασυζητήσουμε». Τέλος, για τον Κώστα Καραμανλή είπε: «Έχω καλή προσωπική σχέση. Είναι ταυτισμένος με την Νέα Δημοκρατία».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση του Ηλία Κασιδιάρη για κάθοδό του με κόμμα στις επικείμενες εθνικές εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Το νομικό πλαίσιο είναι απολύτως επαρκές». «Σε ένα περιβάλλον που οι ακραίες φωνές έχουν επίδραση, χρέος μας είναι να πείσουμε τους πολίτες να κλείνουν τα αυτιά τους σε αντισυστημικούς πολιτικούς», κατέληξε.