Γιώργος Μαζωνάκης: Ο υπνοθεραπευτής διοργάνωνε σεμινάρια σε… δεύτερο χώρο των κατηγορούμενων γιατρών με κόστος 350 ευρώ

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Νέα στοιχεία για τη σχέση του υπνοθεραπευτή με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς προκύπτουν από φωτογραφία και ανάρτηση μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας για σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, σε χώρο πολύ κοντά στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο υπνοθεραπευτής αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς είχε συναντήσει τον τραγουδιστή δύο 24ωρα πριν από τον θάνατό του. Παράλληλα, διερευνώνται τα προγραμματισμένα ραντεβού και οι επαφές που είχαν προηγηθεί, καθώς και η φωτογραφία που φέρεται να απέστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή κατά τις κρίσιμες ώρες.

Η φωτογραφία που έρχεται στο φως της δημοσιότητας είναι από εκδήλωση που είχε διοργανώσει ο υπνοθεραπευτής πριν από περίπου έναν χρόνο. Σε αυτή διακρίνονται τόσο ο υπνοθεραπευτής όσο και η προφυλακισμένη γιατρός, μαζί με άλλα πρόσωπα.

Το σεμινάριο

Η φωτογραφία συνδέεται με σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 σε χώρο των δύο γιατρών στο Κολωνάκι. Πρόκειται για διαφορετικό χώρο από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη ανακοπή ο γνωστός καλλιτέχνης.

Στην πρόσκληση για την εκδήλωση γινόταν αναφορά σε εργαστήριο με θέμα τη «μαγεία των ονείρων», ενώ ως χώρος διεξαγωγής παρουσιαζόταν το «ανακαινισμένο ολιστικό ιατρείο» των δύο γιατρών.

Την εκδήλωση είχε αναρτήσει ο υπνοθεραπευτής στην προσωπική του ιστοσελίδα, καλώντας ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο σεμινάριο. Ως τοποθεσία αναφερόταν η οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 6. Πρόκειται για τον δεύτερο χώρο που συνδέεται με τους δύο γιατρούς. Έξω από το συγκεκριμένο χώρο υπήρχε, γραμμένο στο κουδούνι το όνομα του παθολόγου, το οποίο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είχε αφαιρεθεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κόστος του σεμιναρίου, το οποίο ανερχόταν σε 350 ευρώ ανά άτομο. Στη φωτογραφία από την εκδήλωση διακρίνονται τουλάχιστον δέκα πρόσωπα.

Η εταιρεία Miracell Athens

Στον συγκεκριμένο χώρο επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ 6 στεγάζεται η εταιρεία Miracell Athens, η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 ως μονοπρόσωπη ΙΚΕ στο όνομα συγγενικού προσώπου του κατηγορούμενου γιατρού, και συγκεκριμένα στο όνομα της κόρης του.

Στην ιστοσελίδα της η εταιρεία αναφέρει ότι «δραστηριοποιείται στην προμήθεια και υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αναλώσιμων για επαγγελματίες υγείας».

Η Miracell Athens εμπορεύεται, μεταξύ άλλων, τη συσκευή Smart M-Cell με την οποία έγινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο στην Καρνεάδου.