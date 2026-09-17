Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones σε πολλές πόλεις – Πάνω από 20 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

Ουκρανικές πόλεις δέχθηκαν μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones τη νύχτα, με πάνω από 20 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά. Πλήγματα και ζημιές καταγράφηκαν σε Κίεβο, Οδησσό, Ζαπορίζια και Κροπιβνίτσκι, πλήττοντας κατοικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές.

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Διεθνή Νέα

Πυροσβέστες επιχειρούν σε μεγάλη φωτιά στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones τη νύχτα της 16ης προς 17η Σεπτεμβρίου 2026. Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο.
Πυροσβέστες επιχειρούν σε μεγάλη φωτιά στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones τη νύχτα της 16ης προς 17η Σεπτεμβρίου 2026. Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones δέχθηκαν τη νύχτα ουκρανικές πόλεις, με περισσότερους από 20 ανθρώπους να τραυματίζονται, ανάμεσά τους παιδιά.\n- Πλήγματα και ζημιές καταγράφηκαν στο Κίεβο, την Οδησσό, τη Ζαπορίζια και το Κροπιβνίτσκι, με στόχο κατοικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές.\n- Στο Κίεβο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ενώ στην Οδησσό καταγράφηκαν έξι τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones δέχθηκαν τη νύχτα ουκρανικές πόλεις, με περισσότερους από 20 ανθρώπους να τραυματίζονται, ανάμεσά τους παιδιά. Πλήγματα και ζημιές καταγράφηκαν στο Κίεβο, την Οδησσό, τη Ζαπορίζια και το Κροπιβνίτσκι, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν κατοικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές.

Στο Κίεβο, αλλεπάλληλες εκρήξεις συγκλόνισαν την ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους.

Οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 00:30 τοπική ώρα, ενώ λίγο μετά τις 02:00 η επίθεση εντάθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους. Δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σχεδόν διαδοχικά και ακολούθησε ακόμη μία περίπου ένα λεπτό αργότερα. Λίγα λεπτά μετά, άλλες οκτώ εκρήξεις ακούστηκαν η μία μετά την άλλη.

Drones συνέχισαν να εντοπίζονται γύρω από την πόλη ακόμη και μετά τις 07:00 το πρωί.

Τραυματίες και παιδιά στο Κίεβο

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από τη συνολική αποτίμηση των επιθέσεων, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Από τα ρωσικά πλήγματα υπέστησαν ζημιές κατοικίες, κτίριο γραφείων και αποθήκες. Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές είχαν επίσης αναφέρει ζημιές σε κτίριο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην περιοχή Χολοσίιβσκι, όπου προκλήθηκε μικρή πυρκαγιά.

Η πρόσοψη και τα παράθυρα του τετραώροφου κτιρίου υπέστησαν ζημιές, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Έξι τραυματίες στην Οδησσό, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Ρωσικά πλήγματα καταγράφηκαν και στην Οδησσό, όπου τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές πολυκατοικία, ιδιωτικές κατοικίες και βοηθητικά κτίσματα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στα σημεία που επλήγησαν, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών.

Πυραυλικά πλήγματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Ζαπορίζια

Στη Ζαπορίζια, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από τα πλήγματα τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι.

Οι τοπικές αρχές και τα σωστικά συνεργεία συνέχισαν τις επιχειρήσεις στα σημεία των επιθέσεων, ενώ η πλήρης έκταση των καταστροφών δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί.

Στο στόχαστρο κρίσιμη υποδομή στο Κροπιβνίτσκι

Επίθεση σημειώθηκε και στο Κροπιβνίτσκι, όπου χτυπήθηκε εγκατάσταση κρίσιμης υποδομής. Δεν αναφέρθηκαν άμεσα στοιχεία για τραυματίες από το συγκεκριμένο πλήγμα.

Η επίθεση στην πόλη εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα ρωσικών πληγμάτων που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πολυκατοικία στο Κίεβο που υπέστη ζημιές από τη ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones τη νύχτα της 16ης προς 17η Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο
Πολυκατοικία στο Κίεβο που υπέστη ζημιές από τη ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones τη νύχτα της 16ης προς 17η Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο
2η φωτογραφία:Φωτιά σε κτίριο στο Κίεβο μετά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones, στις 17 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Telegram
Φωτιά σε κτίριο στο Κίεβο μετά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones, στις 17 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Telegram

Ζημιές και στην περιφέρεια του Κιέβου

Στην περιφέρεια του Κιέβου καταγράφηκαν επίσης επιθέσεις με drones. Στην περιοχή Μπρόβαρι, πυρκαγιά ξέσπασε σε ιδιωτική ιδιοκτησία, ενώ υπέστησαν ζημιές βοηθητικό κτίριο, γεωργικά μηχανήματα, ημιρυμουλκούμενα και αυτοκίνητο.

Στην περιοχή Φαστίβ αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των τοπικών αρχών, στις συγκεκριμένες περιοχές δεν είχαν αναφερθεί θύματα.

 

Συναγερμός σε μεγάλο μέρος της χώρας

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ενεργοποιήθηκε συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας. Οι σειρήνες ήχησαν ακόμη και στη δυτική περιφέρεια Λβιβ, όπου ο συναγερμός διήρκεσε από τις 02:12 έως τις 02:26.

Η πλήρης εικόνα από τα πλήγματα και τις ζημιές εξακολουθεί να διαμορφώνεται, καθώς οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν τις συνέπειες της επίθεσης.

Νέα πλήγματα μετά τη φονική επίθεση της 15ης Σεπτεμβρίου

Η νέα επίθεση ακολούθησε το ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου, όταν ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 12 τραυματίστηκαν.

Τότε είχε χτυπηθεί πρατήριο καυσίμων στην περιοχή Νταρνίτσκι, με έναν από τους τραυματίες να μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και αργότερα να υποκύπτει στα τραύματά του.

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