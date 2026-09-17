Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones σε πολλές πόλεις – Πάνω από 20 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

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Μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones δέχθηκαν τη νύχτα ουκρανικές πόλεις, με περισσότερους από 20 ανθρώπους να τραυματίζονται, ανάμεσά τους παιδιά. Πλήγματα και ζημιές καταγράφηκαν στο Κίεβο, την Οδησσό, τη Ζαπορίζια και το Κροπιβνίτσκι, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν κατοικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές.

Στο Κίεβο, αλλεπάλληλες εκρήξεις συγκλόνισαν την ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους.

Οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 00:30 τοπική ώρα, ενώ λίγο μετά τις 02:00 η επίθεση εντάθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους. Δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σχεδόν διαδοχικά και ακολούθησε ακόμη μία περίπου ένα λεπτό αργότερα. Λίγα λεπτά μετά, άλλες οκτώ εκρήξεις ακούστηκαν η μία μετά την άλλη.

Drones συνέχισαν να εντοπίζονται γύρω από την πόλη ακόμη και μετά τις 07:00 το πρωί.

Τραυματίες και παιδιά στο Κίεβο

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από τη συνολική αποτίμηση των επιθέσεων, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Από τα ρωσικά πλήγματα υπέστησαν ζημιές κατοικίες, κτίριο γραφείων και αποθήκες. Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές είχαν επίσης αναφέρει ζημιές σε κτίριο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην περιοχή Χολοσίιβσκι, όπου προκλήθηκε μικρή πυρκαγιά.

Η πρόσοψη και τα παράθυρα του τετραώροφου κτιρίου υπέστησαν ζημιές, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Έξι τραυματίες στην Οδησσό, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Ρωσικά πλήγματα καταγράφηκαν και στην Οδησσό, όπου τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές πολυκατοικία, ιδιωτικές κατοικίες και βοηθητικά κτίσματα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στα σημεία που επλήγησαν, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών.

Early this morning, the Russian Armed Forces once again terrorized the people of Kyiv, the capital of Ukraine. Russian airstrikes injured 18 people across Kyiv, Odesa, and Zaporizhzhia overnight. In Kyiv, 12 people, including two children, were wounded, and several buildings… pic.twitter.com/I275dugED3 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 17, 2026

Πυραυλικά πλήγματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Ζαπορίζια

Στη Ζαπορίζια, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από τα πλήγματα τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι.

Οι τοπικές αρχές και τα σωστικά συνεργεία συνέχισαν τις επιχειρήσεις στα σημεία των επιθέσεων, ενώ η πλήρης έκταση των καταστροφών δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί.

Στο στόχαστρο κρίσιμη υποδομή στο Κροπιβνίτσκι

Επίθεση σημειώθηκε και στο Κροπιβνίτσκι, όπου χτυπήθηκε εγκατάσταση κρίσιμης υποδομής. Δεν αναφέρθηκαν άμεσα στοιχεία για τραυματίες από το συγκεκριμένο πλήγμα.

Η επίθεση στην πόλη εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα ρωσικών πληγμάτων που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ζημιές και στην περιφέρεια του Κιέβου

Στην περιφέρεια του Κιέβου καταγράφηκαν επίσης επιθέσεις με drones. Στην περιοχή Μπρόβαρι, πυρκαγιά ξέσπασε σε ιδιωτική ιδιοκτησία, ενώ υπέστησαν ζημιές βοηθητικό κτίριο, γεωργικά μηχανήματα, ημιρυμουλκούμενα και αυτοκίνητο.

Στην περιοχή Φαστίβ αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των τοπικών αρχών, στις συγκεκριμένες περιοχές δεν είχαν αναφερθεί θύματα.

Video footage of a missile and drone strike by the Russian Armed Forces on targets in Kyiv last night. pic.twitter.com/5MwBs1GP1K — Z.O.V Military (@WarHunter2222) September 17, 2026

Συναγερμός σε μεγάλο μέρος της χώρας

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ενεργοποιήθηκε συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας. Οι σειρήνες ήχησαν ακόμη και στη δυτική περιφέρεια Λβιβ, όπου ο συναγερμός διήρκεσε από τις 02:12 έως τις 02:26.

Η πλήρης εικόνα από τα πλήγματα και τις ζημιές εξακολουθεί να διαμορφώνεται, καθώς οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν τις συνέπειες της επίθεσης.

Νέα πλήγματα μετά τη φονική επίθεση της 15ης Σεπτεμβρίου

Η νέα επίθεση ακολούθησε το ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου, όταν ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 12 τραυματίστηκαν.

Τότε είχε χτυπηθεί πρατήριο καυσίμων στην περιοχή Νταρνίτσκι, με έναν από τους τραυματίες να μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και αργότερα να υποκύπτει στα τραύματά του.