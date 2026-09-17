Βρετανικά ΜΜΕ: «Ζωντανός» ο γιος του Οσάμα μπιν Λάντεν – Σκηνοθέτησε τον θάνατό του με τη βοήθεια των «Sopranos των Αφγανιστάν»

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Μια νέα ανησυχητική εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών, που επικαλείται η Daily Mail χωρίς να κατονομάζει την πηγή, φέρνει στο φως μια εντυπωσιακή ανατροπή στον παγκόσμιο χάρτη της τρομοκρατίας, αποκαλύπτοντας ότι ο πρωτότοκος γιος του Οσάμα μπιν Λάντεν, Χάμζα, βρίσκεται εν ζωή και προετοιμάζει χτυπήματα κατά της Δύσης.

«Ζωντανός» ο γιος του Οσάμα μπιν Λάντεν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, ο Χάμζα μπιν Λάντεν σκηνοθέτησε τον θάνατό του το 2019, με τη βοήθεια της Αλ Κάιντα και μιας αδίστακτης εγκληματικής φατρίας, γνωστής ως «οι Sopranos του Αφγανιστάν», σύμφωνα με μια νέα αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών.

Με την πάροδο των ετών, ο 37χρονος σήμερα Χάμζα θεωρείται ότι έχτισε μυστικά ένα δίκτυο εκτελεστών σε Ασία και Αφρική και τώρα σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον της Δύσης, προειδοποιεί η έκθεση.

Γνωστός ως «ο Πρίγκιπας και Διάδοχος του Τρόμου», ο Χάμζα είχε ανακοινωθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το 2019.

Ωστόσο, ο θάνατός του φέρεται να ήταν ένα τέχνασμα της Αλ Κάιντα, αναφέρει η Daily Mail, του τρομοκρατικού δικτύου που βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες σηματοδότησαν την έναρξη του 20ετούς «Πολέμου κατά της Τρομοκρατίας» των ΗΠΑ.

Εν μέσω των ειδήσεων για την επανεμφάνιση του Χάμζα, η μαχητική οργάνωση εξελίσσεται εκ νέου σε θανατηφόρα απειλή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο του τρομοκρατικού δικτύου, λόγω της στρατιωτικής του συνεργασίας με τις ΗΠΑ, της αποικιακής του ιστορίας στη Μέση Ανατολή, των δεσμών του με το Ισραήλ και των επιχειρηματικών του σχέσεων με τις χώρες του Κόλπου.

Η Δύση ενδέχεται να πέσει θύμα επιθέσεων με μαζικά θύματα, μεμονωμένων χτυπημάτων, απαγωγών, δολοφονιών, δολιοφθοράς, καθώς και στοχοποίησης πολιτικών ή άλλων ανώτερων προσωπικοτήτων, όπως υποστηρίζει η έκθεση, την οποία επικαλέστηκε πρώτη η εφημερίδα Mirror.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μια συγκλίνουσα απειλή. Η Αλ Κάιντα εξακολουθεί να εστιάζει παραδοσιακά στη Βρετανία ως στρατιωτικό σύμμαχο των ΗΠΑ, είτε υπό την παρούσα ασταθή κυβέρνηση που έχει κάνει στροφή 180 μοιρών είτε υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες», αναφέρει η έκθεση.

Η απάτη με τη CIA και οι «Sopranos του Αφγανιστάν»

Η Αλ Κάιντα φέρεται να εξαπάτησε τη CIA κάνοντάς την να πιστέψει ότι ο Χάμζα είχε σκοτωθεί, καθώς γνώριζε ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση, όπως αποκαλύπτει η έκθεση.

Ο Χάμζα προετοιμαζόταν από τον πρώην αρχηγό της Αλ Κάιντα, Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, για να αναλάβει την εξουσία.

Έπειτα από μια αεροπορική επιδρομή που υποστηρίχθηκε από τη CIA, ο Ζαουάχρι έδωσε οδηγίες στον κύκλο του Χάμζα να αναφέρουν τον θάνατό του μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.

Η προσεκτικά σχεδιασμένη απάτη υποστηρίχθηκε από την εγκληματική συμμορία με το προσωνύμιο «οι Sopranos του Αφγανιστάν», η οποία ασκεί τεράστια επιρροή στο εσωτερικό των Ταλιμπάν.

Η φράση «οι Sopranos του Αφγανιστάν», που συχνά αποδίδεται και ως «οι Sopranos του πολέμου στο Αφγανιστάν», είναι ένα παρατσούκλι που χρησιμοποιούν τα διεθνή, όπως οι New York Times σε παλαιότερα δημοσιεύματα, για το Δίκτυο Χακάνι, μια οικογενειακή οργάνωση ανταρτών και εγκληματιών που συνδέεται με τους Ταλιμπάν, και δραστηριοποιούνταν κυρίως στο ανατολικό Αφγανιστάν και κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν.

Ο Ζαουάχρι, Αιγύπτιος γιατρός που εξελίχθηκε σε ηγέτη της τρομοκρατίας, έδωσε εντολή στους συνεργάτες του Χάμζα να μιλούν ανοιχτά στο τηλέφωνο για τον χαμό του, πείθοντας όσους παρακολουθούσαν ότι ο θάνατος ήταν πραγματικός.

Έτσι, όταν ο ίδιος ο Ζαουάχρι σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που στόχευσε μπαλκόνι στην Καμπούλ το 2022, ο διάδοχος της τρομοκρατικής δυναστείας του Οσάμα μπιν Λάντεν ανέβηκε στην ιεραρχία και ανέλαβε τα ηνία του αδίστακτου δικτύου.

Στρατόπεδα εκπαίδευσης και διεθνείς συμμαχίες

Ο Χάμζα θεωρείται ότι διψά για εκδίκηση και φαίνεται πως έχει στήσει τρομοκρατικά στρατόπεδα σε όλο το Αφγανιστάν. Φέρεται να έχει διασυνδεθεί με τον ιρανικό στρατό, τη Χαμάς, το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) και δεκάδες άλλες μαχητικές οργανώσεις.

Το πρώην αρχηγείο των βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Χέλμαντ, το Camp Bastion, χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο εκπαίδευσης για πολλαπλές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την έκθεση.

Η αυξανόμενη απειλή από την Αλ Κάιντα κατευθύνεται συγκεκριμένα προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Η έκθεση προειδοποιεί: «Η συνολική αξιολόγηση είναι ότι η στρατηγική τζιχαντιστική απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο, την ηπειρωτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τα συμμαχικά συμφέροντα έχει εισέλθει σε φάση νέου συναγερμού».

Το δίκτυο του Χάμζα διαθέτει την ικανότητα να διευκολύνει την ευρεία τρομοκρατία και την αναστάτωση σε ολόκληρη τη Δύση, αξιοποιώντας το αναδυόμενο δίκτυο της Αλ Κάιντα, αναφέρει η αξιολόγηση.

«Ο κίνδυνος που προκύπτει περιλαμβάνει εξωτερικά κατευθυνόμενες επιθέσεις με μαζικά θύματα, εξ αποστάσεως ενεργοποιούμενες συνωμοσίες, επιθέσεις από εμπνευσμένα άτομα, στοχοποίηση αερομεταφορών και συγκοινωνιών, καθώς και επιθέσεις σε ισραηλινά και εβραϊκά συμφέροντα», προσθέτει.

Στο πεδίο των πιθανοτήτων περιλαμβάνονται επίσης πολιτικές δολοφονίες, όπως και «η σύλληψη ομήρων, η διευκόλυνση μέσω κυβερνοχώρου και η εκμετάλλευση της πόλωσης που δημιουργείται από τους πολέμους στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή».

Ο ιδεολογικός ρόλος του Χάμζα και ο διορισμός του

Αναζωογονημένη από την καταγωγή του Χάμζα, η Αλ Κάιντα, όπως υποστηρίζει η έκθεση, έχει αναπτύξει τη μυθολογία του Οσάμα πέρα από τη δολοφονία του από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις το 2011.

«Η αξία του Χάμζα μπιν Λάντεν για την Αλ Κάιντα είναι ιδεολογική, δυναστική και επιχειρησιακή. Ως γιος του Οσάμα μπιν Λάντεν, προσφέρει μια απευθείας σύνδεση με την ιδρυτική μυθολογία του κινήματος», υπογραμμίζει το έγγραφο των μυστικών υπηρεσιών.

«Πριν από την αναφερόμενη αντιτρομοκρατική επιχείρηση, ο Χάμζα είχε ήδη χρησιμοποιηθεί για να καλέσει σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, να ενθαρρύνει την εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του και να παρουσιάσει τον εαυτό του ως κληρονόμο της παγκόσμιας υπόθεσης της Αλ Κάιντα».

Τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Χάμζα σκοτώθηκε, καμία σορός δεν παρουσιάστηκε μετά την αντιτρομοκρατική επιχείρηση.

«Περαιτέρω πληροφορίες και πηγές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι οικογενειακές τηλεφωνικές συνομιλίες χειραγωγήθηκαν για να ενισχύσουν τις υποκλαπείσες αναφορές, με αποτέλεσμα την αφαίρεση του Χάμζα από τη λίστα των ενεργών στόχων, ενώ ο ίδιος παρέμενε υπό προστασία», αναφέρει η έκθεση.

Στις 14 Νοεμβρίου 2022, ο Χάμζα διορίστηκε επίσημα ως εμίρης, δηλαδή αρχηγός της Αλ Κάιντα. Αυτό συνέβη στο ανακατασκευασμένο πλέον στρατόπεδο al-Farooq στην Κανταχάρ, το οποίο είχε χτιστεί από τον πατέρα του πριν καταστραφεί.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες οι Ταλιμπάν, το Δίκτυο Χακάνι, η Tehreek-e-Taliban Pakistan, καθώς και ομάδες Αφρικανών και Σύρων αντιπροσώπων.

Η αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών καταλήγει στο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την απειλή της Αλ Κάιντα. «Η βασική προειδοποίηση είναι ότι η Αλ Κάιντα δεν πρέπει πλέον να αξιολογείται ως μια ηττημένη οργάνωση του παρελθόντος», αναφέρει η έκθεση.

«Έχει διατηρήσει την υπομονή, την ανώτερη τεχνογνωσία, τις περιφερειακές συνδεδεμένες οργανώσεις και ένα ισχυρό brand name. Το ελεγχόμενο από τους Ταλιμπάν Αφγανιστάν της δίνει στρατηγικό βάθος, ενώ η σύγκρουση στη Γάζα, ο ανταγωνισμός στον οποίο εμπλέκεται το Ιράν, η αβεβαιότητα στο Σαχέλ και η διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση παρέχουν ευκαιρίες κινητοποίησης. Η επανεμφάνιση του Χάμζα μπιν Λάντεν, είτε κυρίως επιχειρησιακή είτε συμβολική, μπορεί να ενοποιήσει αυτές τις πτυχές».