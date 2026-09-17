Θεσσαλονίκη: Δεκατετράχρονος έβγαλε μαχαίρι και απείλησε συμμαθητές του

Σοβαρό επεισόδιο συνέβη το πρωί της Πέμπτης (17/9) σε γυμνάσιο σε περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 14χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, απειλώντας συμμαθητές του.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 10 το πρωί, χωρίς, ευτυχώς, να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
Συνελήφθη ο 14χρονος
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ που συνέλαβαν τον 14χρονο, ο οποίος, είναι αλλοδαπός και διαμένει σε δομή φιλοξενίας μεταναστών της περιοχής, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.