Ξέσπασε ο Γιώργος Τσαλίκης: «Είστε σε πολύ λάθος δρόμο, αδέλφια» – Η απάντηση για την επίσκεψή του στον τάφο του Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Τσαλίκης ξέσπασε για τα σχόλια που δέχτηκε μετά την επίσκεψή του στο Γ’ Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και να αφήσει λουλούδια στο σημείο ταφής του. Σε βίντεό του στο Instagram, ο καλλιτέχνης απάντησε στην κριτική που ακολούθησε, τονίζοντας ότι «είστε σε πολύ λάθος δρόμο, αδέλφια».

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Lifestyle

Γιώργος Τσαλίκης
Φωτογραφία: Instagram/tsalikisgiorgos
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Τσαλίκης ξέσπασε για τα σχόλια που δέχτηκε μετά την επίσκεψή του στο Γ’ Νεκροταφείο για να «αποχαιρετήσει» τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Η επίσκεψή του, η οποία καταγράφηκε από κάμερα και κυκλοφόρησε στα social media, προκάλεσε «βροχή» αρνητικών σχολίων, όπως «όλα για την κάμερα» και «σόου και μόνο σόου».
  • Ο τραγουδιστής απάντησε με βίντεο στο Instagram, δηλώνοντας ότι δεν γνώριζε για την κάμερα και προσθέτοντας: «είστε σε πολύ λάθος δρόμο, αδέλφια».

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Ξέσπασε ο Γιώργος Τσαλίκης για τα σχόλια που δέχτηκε μετά την επίσκεψή του στο Γ’ Νεκροταφείο για να «αποχαιρετήσει» τον Γιώργο Μαζωνάκη και να αφήσει λίγα λουλούδια στο σημείο όπου έχει ταφεί.

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Ο Γιώργος Τσαλίκης πήγε την Τετάρτη στο Γ’ Νεκροταφείο κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, αλλά η κάμερα κάποιοι Μέσου βρισκόταν εκεί και τον κατέγραψε σε βίντεο, το οποίο άρχισε να κυκλοφορεί στα social media.

Τότε υπήρξε μια «βροχή» σχολίων, όπως «όλα για την κάμερα», «σόου και μόνο σόου» και «πολλά τα Όσκαρ φέτος».

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Το βίντεο- απάντηση του Γιώργου Τσαλίκη

Ο Γιώργος Τσαλίκης θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση και σε βίντεό του στο Instagram εμφανίζεται να λέει:

«Πήρα λευκά τριαντάφυλλα και πήγα να πω αντίο στον Γιώργο. Ένα σάιτ, χωρίς να το δω, τράβηξε ένα πλάνο» και συνέχισε:

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«Το σκοτάδι που έχετε μέσα στην ψυχή σας και βγαίνει στο πληκτρολόγιο δεν με αγγίζει. Σας στέλνω την αγάπη μου και την προσευχή μου. Να ανοίξετε την καρδιά σας στον Θεό και να σωθείτε, γιατί είστε σε πολύ λάθος δρόμο, αδέλφια».

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Τσαλίκης (@tsalikisgiorgos)

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