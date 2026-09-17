Ξέσπασε ο Γιώργος Τσαλίκης: «Είστε σε πολύ λάθος δρόμο, αδέλφια» – Η απάντηση για την επίσκεψή του στον τάφο του Μαζωνάκη

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Ξέσπασε ο Γιώργος Τσαλίκης για τα σχόλια που δέχτηκε μετά την επίσκεψή του στο Γ’ Νεκροταφείο για να «αποχαιρετήσει» τον Γιώργο Μαζωνάκη και να αφήσει λίγα λουλούδια στο σημείο όπου έχει ταφεί.

Ο Γιώργος Τσαλίκης πήγε την Τετάρτη στο Γ’ Νεκροταφείο κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, αλλά η κάμερα κάποιοι Μέσου βρισκόταν εκεί και τον κατέγραψε σε βίντεο, το οποίο άρχισε να κυκλοφορεί στα social media.

Τότε υπήρξε μια «βροχή» σχολίων, όπως «όλα για την κάμερα», «σόου και μόνο σόου» και «πολλά τα Όσκαρ φέτος».

Το βίντεο- απάντηση του Γιώργου Τσαλίκη

Ο Γιώργος Τσαλίκης θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση και σε βίντεό του στο Instagram εμφανίζεται να λέει:

«Πήρα λευκά τριαντάφυλλα και πήγα να πω αντίο στον Γιώργο. Ένα σάιτ, χωρίς να το δω, τράβηξε ένα πλάνο» και συνέχισε:

«Το σκοτάδι που έχετε μέσα στην ψυχή σας και βγαίνει στο πληκτρολόγιο δεν με αγγίζει. Σας στέλνω την αγάπη μου και την προσευχή μου. Να ανοίξετε την καρδιά σας στον Θεό και να σωθείτε, γιατί είστε σε πολύ λάθος δρόμο, αδέλφια».