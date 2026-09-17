Θάνατος Μαζωνάκη: «Είχε γίνει καταγγελία για τη γιατρό το 2014 για υπόθεση ανήλικης και τη χορήγηση παιδοψυχιατρικών γνωματεύσεων» – Όσα είπε η Κατερίνα Φραγκάκη

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τους γιατρούς του Κολωνακίου που πέρασαν το κατώφλι των φυλακών μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως είπε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, «για τη γιατρό Ι.Γ. υπήρξε μία καταγγελία το 2014. Έφτασε η συγκεκριμένη υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ και αποφασίστηκε να παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο».

Όπως είπε η κα Φραγκάκη, «πέρασε τη βάσανο του Πειθαρχικού για τη συγκεκριμένη καταγγελία και αθωώθηκε». Όπως εξήγησε η καταγγελία αφορούσε στη χρήση του μηχανήματος Indigo σε ανήλικη ασθενή και στη χορήγηση παιδοψυχιατρικών γνωματεύσεων.

Ο πλαστικός χειρουργός και ανεξάρτητο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, Ιωάννης Λύτρας, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» επέμεινε στο ότι «ως Πειθαρχικό δεν επιθυμώ να έχω σχέση με τη Διοίκηση του ΙΣΑ».

Τόνισε δε, ότι «ως πολίτης αναρωτιέμαι πώς δεν ήρθε ποτέ στο Πειθαρχικό η υπόθεση με τους γιατρούς του Κολωνακίου».

Δείτε το βίντεο:

Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί

Σε χώρο κατάλληλο που θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία των φυλακών αλλά και η ακεραιότητα των ίδιων θα κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος του Κορυδαλλού και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές.

Ο χώρος αυτός είναι απομακρυσμένος και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι.