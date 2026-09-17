Συνελήφθη η «J.Lo της Μινεσότα»: Η φωτογραφία που προκάλεσε χαμό στα social media για την ομοιότητα με την Τζένιφερ Λόπεζ – «Κάνε τεστ DNA»

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Μια φωτογραφία σύλληψης (mugshot) από την Αστυνομία της Μινεσότα, στις ΗΠΑ, κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, όχι τόσο για το ίδιο το αδίκημα, όσο για την εκπληκτική ομοιότητα της συλληφθείσας με τη διεθνή σταρ Τζένιφερ Λόπεζ.

Η 35χρονη γυναίκα είδε το πρόσωπό της να γίνεται θέμα συζήτησης στα social media, με τους χρήστες να κατακλύζουν τις αναρτήσεις με χιουμοριστικά σχόλια.

Η σύλληψη

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης The Watch MN, η 35χρονη Σερίνα Αν Κουάστ συνελήφθη στις 30 Αυγούστου.Κατηγορείται ότι έκλεψε από κατάστημα στην περιοχή Μοντιτσέλο δύο διπλές συσκευασίες μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας περίπου 580 δολαρίων.

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Υπάλληλος του καταστήματος αναγνώρισε την 35χρονη, η οποία κατάγεται από το Σεντ Κλάουντ, συνδέοντάς την με μια άλλη εικαζόμενη κλοπή που είχε σημειωθεί δύο ημέρες νωρίτερα, και ειδοποίησε την αστυνομία.

Όπως προκύπτει από τα αρχεία συλλήψεων που επικαλείται το The Watch MN, η Κουάστ ομολόγησε την κλοπή των μπαταριών και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για πλημμέλημα κλοπής αυξημένης σοβαρότητας.

Η Κουάστ αφέθηκε ελεύθερη την επομένη της σύλληψής της, στις 31 Αυγούστου, όπως μετέδωσε η Daily Mail. Ωστόσο, τα επίσημα αρχεία αποκαλύπτουν ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη της επαφή με τις αρχές.

Η σωσίας της «J.Lo» έχει συλληφθεί στο παρελθόν για μια σειρά από παραβάσεις, μεταξύ των οποίων κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών, διαφυγή από την αστυνομία, παροχή ψευδών στοιχείων ταυτότητας, καθώς και για πολλαπλές τροχαίες παραβάσεις.

Χαμός στα social media

Παρά το βαραρυμένο παρελθόν της, αυτό που μαγνήτισε το ενδιαφέρον των χρηστών ήταν η φωτογραφία σύλληψης (mugshot) που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ράιτ, λόγω της τεράστιας ομοιότητάς της με την 57χρονη ποπ σταρ.

Τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις πήραν τη μορφή χιονοστιβάδας, με πολλούς να κάνουν λογοπαίγνια βασισμένα στο παγκόσμιο hit της Λόπεζ από το 2002, «Jenny from the Block», όπου η ίδια δηλώνει ότι, παρά τα πλούτη και τη δόξα, παραμένει το «κορίτσι από τη γειτονιά» και δεν ξεχνά τις ρίζες της.

«Για μια στιγμή νόμιζα ότι ήταν η J.Lo, λιώνω στα γέλια», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος αστειεύτηκε: «Υπάρχει σφάλμα στο Matrix, γέλια μέχρι δακρύων».

Άλλοι χρήστες εστίασαν στους στίχους του τραγουδιού: «Στη φυλακή είναι γνωστή ως Τζένι από την πτέρυγα D!» (Jenny from D-Block), ενώ ένας άλλος σχολίασε καυστικά: «Η Τζένι φαίνεται πως περπάτησε πολύ στο μπλοκ».

Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Σίγουρα παραμένει η Τζένι από το μπλοκ».

«Τζένιφερ, αν δεν έρθεις αμέσως τώρα να διεκδικήσεις την αδελφή σου και να κάνεις τεστ DNA… Κάν’ το για εμάς. Αυτή είναι η αδελφή σου, κορίτσι μου!», έγραψε μια άλλη χρήστης.