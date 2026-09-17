Eurogroup: «Κόκκινος» συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη του Μαξίμου, τα μέτρα που εξετάζονται για καύσιμα και ρεύμα

Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, θα αναζητήσουν αύριο (18/9) στο Δουβλίνο οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη. Το Eurogroup, καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπύρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές.

Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας ήδη ανοίξει το θέμα των δυνατοτήτων για νέες παρεμβάσεις.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έστειλε χθες μήνυμα ότι υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις επιπτώσεις από τη ραγδαία άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον «κουμπαρά» υπάρχει αυτή τη στιγμή ποσό της τάξης των 130 έως 150 εκατ. ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις.

Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και κυρίως από το εάν η άνοδος αποδειχθεί προσωρινή ή αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 800 εκατ. ευρώ για την ανάσχεση των επιπτώσεων από τα κύματα της ενεργειακής ακρίβειας, ενώ αρκετές από τις παρεμβάσεις παραμένουν σε ισχύ, μεταξύ αυτών και η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο diesel.

Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη του Μαξίμου

Οι νέες γραμμές άμυνας βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη με την κυβέρνηση να εξετάζει τα περιθώρια για πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Στο μέτωπο των καυσίμων, βασική επιλογή παραμένει η παράταση ή ενίσχυση της υφιστάμενης επιδότησης στο diesel, ώστε να απορροφηθεί μέρος της αύξησης των διεθνών τιμών και να περιοριστεί η επιβάρυνση στην αντλία.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ενός νέου Fuel Pass, εφόσον οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.

Την ίδια στιγμή, εξετάζονται παρεμβάσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης, με στόχο να διευρυνθεί η προστασία των νοικοκυριών απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η αύξηση του ποσού του επιδόματος, αλλά και η προσαρμογή του στις νέες συνθήκες, ώστε η ενίσχυση να ανταποκρίνεται περισσότερο στις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών και στο υψηλότερο κόστος θέρμανσης. Το επίδομα σήμερα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και για τις περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ. Παράλληλα, δεν αποκλείονται παρεμβάσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών χονδρικής στους λογαριασμούς ρεύματος.

Θέμα ΦΠΑ θέτει η Γερμανία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενόψει του αυριανού συμβουλίου, αποκτά η δήλωση της Γερμανίδας υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, ότι θα ήταν λογικό να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% σε 7%, προκειμένου να βοηθηθούν οι καταναλωτές να αντεπεξέλθουν στην απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων.

«Αυτό θα μπορούσε να ανακουφίσει το βάρος εκεί όπου γίνεται άμεσα αισθητό: στο βενζινάδικο, και θα εφαρμοζόταν αμέσως μετά την εισαγωγή του μέτρου», δήλωσε η Ράιχε, μιλώντας στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Ενέργειας της G20 στο Χιούστον του Τέξας.

Η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς προσπαθεί να αντιμετωπίσει, σύμφωνα με το ERTNews, τις ιστορικά υψηλές τιμές στα βενζινάδικα ενόψει των περιφερειακών εκλογών το Σαββατοκύριακο, το αποτέλεσμα των οποίων θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση προς τον καγκελάριο να παραιτηθεί.

Η Ράιχε δήλωσε, πάντως, ότι η επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές των καυσίμων- δηλαδή πλαφόν- θα ήταν λανθασμένη προσέγγιση και εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της στην επιβολή έκτακτου φόρου στις εταιρείες ενέργειας.