Θεσσαλονίκη: «15 άτομα τον χτυπούσαν στο κεφάλι» – Φυλάκιση με αναστολή σε μαθητή για τον ομαδικό ξυλοδαρμό 14χρονου στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης το 2022

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Ποινή φυλάκισης πέντε μηνών με τριετή αναστολή, επιβλήθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, σε κατηγορούμενο, ο οποίος συμμετείχε στον ομαδικό ξυλοδαρμό 14χρονου μαθητή στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης τον Οκτώβριο του 2022.

Αν και για την επίθεση ενώπιον του διευθυντή του σχολείου, είχαν παραδεχτεί την εμπλοκή τους δύο μεγαλύτεροι μαθητές, στο εδώλιο κάθισε ο ένας εξ αυτών.

Οι καταθέσεις, οι ισχυρισμοί και η αντίδραση της οικογένειας

Η εκδικασθείσα υπόθεση, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το οξύ πρόβλημα της σχολικής και νεανικής βίας. Από την πλευρά της πολιτικής αγωγής, ο συνήγορος υπεράσπισης Θανάσης Στυλίδης, υπογράμμισε τη ευρύτερη διάσταση του περιστατικού:

«Εμείς θεωρούμε ότι είναι στοιχείο ενός φαινομένου, που μαστίζει τη χώρα μας βία των ανηλίκων και ειδικά η βία στα σχολικά συγκροτήματα»

Το ίδιο το θύμα περιέγραψε στο δικαστήριο τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια της επίθεσης:

«Ήμουν στο προαύλιο. Βγήκαν 15 άτομα δεν τους ήξερα. Κινήθηκαν προς το μέρος μου και άρχισαν να με χτυπούν. Ακόμη και όταν έπεσα κάτω με χτυπούσαν με μπουνιές και κλοτσιές. Κάλυπτα με τα χέρια το κεφάλι μου».

Αντιθέτως, ο κατηγορούμενος επιχειρηματολόγησε υπέρ μιας διαφορετικής εκδοχής των γεγονότων, υποστηρίζοντας:

«Το γεγονός ξεκίνησε από μία παρεξήγηση. Ήρθε στην τάξη μας χωρίς να είναι εκεί μαθητής και έβρισε. Του ζητήσαμε τον λόγο, ήμασταν μόνο δύο άτομα όχι 15 και μόνο τον σπρώξαμε. Δεν τον χτυπήσαμε».

“15 άτομα τον χτυπούσαν στο κεφάλι”

Τέλος, ο πατέρας του 14χρονου μετέφερε το βαρύ ψυχολογικό και σωματικό αποτύπωμα του περιστατικού στον γιο του, εκφράζοντας στο ERTNews, παράλληλα την απογοήτευσή του για την δικαστική εξέλιξη:

«Δεκαπέντε άτομα τον χτυπούσαν στο κεφάλι, είχε εγκεφαλικές κακώσεις, τον έριξαν κάτω και τον πατούσαν. Το παρακολουθεί ήδη ψυχολόγος και κάθε φορά που ερχόμαστε στα δικαστήρια τον παρακολουθεί. Δεν μπορεί να συνέλθει το παιδί και με αυτά που γίνονται και ακούμε κάθε μέρα, δεν μπορεί να συνέλθει με τίποτα. Δηλαδή κι αυτή η δικαίωση στο δικαστήριο, η μικρή δικαίωση, την οποία θα βάλω σε εισαγωγικά, δεν είναι δικαίωση».

Η επίθεση έγινε τον Οκτώβριο του 2022. Ενώπιον του διευθυντή του σχολείου παραδέχτηκαν ότι χτύπησαν τον 14χρονο δύο μεγαλύτεροι μαθητές, ο ένας εκ των όποιων κάθισε σήμερα στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.