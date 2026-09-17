Γιώργος Μαζωνάκης: Επιμνημόσυνη δέηση για τον τραγουδιστή στους Πεύκους Σητείας την Κυριακή – Ο στενός δεσμός του με την περιοχή

Στους Πεύκους της Σητείας θα τελεστεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με την περιοχή. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι θα τιμήσουν τον καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, σε έναν τόπο που είχε επιλέξει ως καταφύγιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους Πεύκους της Σητείας θα τελεστεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η επιλογή των Πεύκων αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο τραγουδιστής είχε συνδεθεί στενά με την περιοχή, δημιουργώντας εκεί το δικό του καταφύγιο. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι θα τιμήσουν τον καλλιτέχνη.
  • Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ενώ μετά την τέλεση θα προσφερθεί καφές στην Πιπεριά, για να μοιραστούν αναμνήσεις από τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στους Πεύκους της Σητείας, έναν τόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναπτύξει ιδιαίτερο δεσμό, θα τελεστεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος άφησε το δικό του μοναδικό αποτύπωμα, όχι μόνο στο μουσικό στερέωμα αλλά και στις ψυχές πολλών ανθρώπων.

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Σύμφωνα με το Sitia On Line,  συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής, θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν μαζί και να τιμήσουν τον καλλιτέχνη, που είχε αγαπήσει ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι της ανατολικής Κρήτης.

Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στους Πεύκους, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η τέλεση της Θείας Λειτουργίας.

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Η επιλογή των Πεύκων αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο τραγουδιστής είχε συνδεθεί στενά με την περιοχή και είχε επιλέξει να δημιουργήσει εκεί το δικό του καταφύγιο, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας και τα φώτα της δημοσιότητας.

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Έπειτα από την τέλεση του μνημόσυνου, θα προσφερθεί καφές στην Πιπεριά, όπου όσοι παρευρεθούν, θα μοιραστούν στιγμές και αναμνήσεις από τον ταλαντούχο και αγαπημένο τραγουδιστή.

Οι Πεύκοι και ευρύτερα η περιοχή της Σητείας, είχαν αποκτήσει ξεχωριστή θέση στη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι, το μνημόσυνο της Κυριακής αποκτά έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα για έναν τόπο που ο ίδιος είχε επιλέξει και αγαπήσει.

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