Τραγωδία στη Λ. Ποσειδώνος: Κατέληξαν οι 3 από τους 5 τραυματίες μετά το σοβαρό τροχαίο

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο που συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9) στη Λ. Ποσειδώνος, καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες κατέληξαν οι τρεις εκ των πέντε επιβαινόντων στο αυτοκίνητο που ανετράπη.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το τροχαίο συνέβη περίπου στις 2 τα ξημερώματα, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν το αυτοκίνητο με τους πέντε επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί, στο ύψος της οδού Καλυψούς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποτελούμενες από οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό δύο εκ των επιβαινόντων στο όχημα.

Συγκεκριμένα οι πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων απεγκλώβισαν από το όχημα, έναν άνδρα τραυματισμένο και ανέσυραν άλλον έναν άνδρα, χωρίς τις αισθήσεις του.

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οι πέντε τραυματίες διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου αργότερα, όπως έγινε γνωστό, οι τρεις κατέληξαν.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.