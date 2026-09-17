Γιώργος Μαζωνάκης: Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι 2 γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατό του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (17/9) το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Πρώτη πέρασε την πόρτα των φυλακών η γιατρός, η οποία κρατείτο στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και στη συνέχεια ο σύζυγός της, που παρέμενε στη ΓΑΔΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως.

Στο κελί της Μουρτζούκου θα κρατηθεί η γιατρός

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός αναμένεται να κρατηθεί στην ειδική πτέρυγα των γυναικείων φυλακών, όπου βρίσκονται, κατά κύριο οι καταδικασμένες για κακοποίηση παιδιών. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραμείνει στο κελί όπου κρατείτο η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία αναμένεται να μεταχθεί στις φυλακές Θήβας.

Η γιατρός φαίνεται πως δεν έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς φέρεται να ζήτησε από τους αστυνομικούς να της επιτρέψουν να πάει στο σπίτι της, να κάνει ένα μπάνιο, να φάει και να επιστρέψει στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, κάτι, που ασφαλώς δεν μπορούσε να συμβεί, αφού έχει κριθεί προφυλακιστέα.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τις κρατούμενες για την παραμονή της γιατρού στις συγκεκριμένες φυλακές, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και είχε επιλέξει να περάσει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2023.

Ο σύζυγός της, από την πλευρά του, αναμένεται να οδηγηθεί στην 6η πτέρυγα, όπου κρατούνται κυρίως οι καταδικασθέντες για οικονομικά σκάνδαλα. Υπενθυμίζεται ότι ο γιατρός βρίσκεται σε απεργία πείνας και δίψας.

Ο συνήγορός τους θα προσφύγει κατά του εντάλματος προφυλάκισης

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο γιατρών, έχει προαναγγείλει την άμεση προσβολή του εντάλματος προσωρινής κράτησης των εντολέων του. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η δικηγορική εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» γνωστοποίησε ότι θα προσφύγει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των εντολέων της είναι «παντελώς αναιτιολόγητη». Παράλληλα, κάνει λόγο για «βάναυση κακοποίηση» των δικονομικών δικαιωμάτων των δύο κατηγορουμένων.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, ώστε να δείξουν ότι δεν υπήρξε κωλυσιεργία.

Η γιατρός ισχυρίστηκε ότι τα «alarm» αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων, ενώ ο σύζυγός της διαχώρισε τη θέση του, λέγοντας πως βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο με διαφορετικό ασθενή και προσέτρεξε μόνο όταν κλήθηκε για ανάνηψη. Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι το ΕΚΑΒ έφτασε με καρέκλα αντί για φορείο διακόπτοντας την ΚΑΡΠΑ.

Με αυτή την απάντηση για πρώτη φορά παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι ιατρική πράξη είχε ξεκινήσει, καταρρίπτοντας τον αρχικό ισχυρισμό της, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει όταν του τοποθετούσε το φλέβα καθετήρα και πριν ξεκινήσει η ιατρική πράξη.

Επίσης κλήθηκε να απαντήσει και για τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της διαγραμμένα. Φέρεται να αποκάλυψε πως παραλήπτης ήταν τρίτο πρόσωπο, τον οποίο ανέφερε ως «υπνωτιστή» από τα βόρεια προάστια. «Η φωτογράφιση των ασθενών μας ήταν συνήθης πρακτική μας για το δικό μας αρχείο. Της έστειλα σε τρίτο πρόσωπο, όχι στο σύζυγό μου», φέρεται να υποστήριξε η γιατρός.

Στο υπόμνημα που προσκόμισε στον ανακριτή, ο γιατρός επιμένει ότι δεν βρισκόταν στο χώρο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και ότι ενημερώθηκε αργότερα πως η ιατρική πράξη δεν εξελίχθηκε ομαλά. Όπως υποστηρίζει, στις 4 το απόγευμα είχε προγραμματισμένο ραντεβού με ασθενή στο ιατρείο του, επικαλούμενος μάλιστα παραπεμπτικό εξέτασης που εκδόθηκε στις 4:06 μ.μ. ως στοιχείο που επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του.

Ωστόσο, οι έρευνες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών επικεντρώνονται στις αντιφάσεις που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν καταγραφεί στις καταθέσεις των εμπλεκομένων, ακόμη και ως προς τον χρόνο προσέλευσης και παραμονής τους στο ιατρείο.

Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται η εργαστηριακή ανάλυση των φίλτρων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Οι ειδικοί εξετάζουν εάν στα φίλτρα έχουν παραμείνει ίχνη φαρμάκων, αναισθητικών, ηρεμιστικών ή άλλων ουσιών που ενδεχομένως χορηγήθηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, στοιχείο που θα μπορούσε να φωτίσει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε η ιατρική πράξη.

Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκιση τους

Συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη και ενέργειες με σκοπό την συγκάλυψη γεγονότων που θα αποκάλυπταν στις αρχές το έγκλημα, περιλαμβάνονται στο σκεπτικό της απόφασης των δικαστικών αρχών για την προσωρινή κράτηση του ζεύγους των κατηγορούμενων γιατρών.

Κατά την κρίση ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο γιατροί πρέπει να οδηγηθούν στην φυλακή καθώς:

Προέβησαν σε διενέργεια παράνομων ιατρικών πράξεων εκτελώντας σοβαρές επεμβάσεις σε χώρο που στερούνταν νόμιμης άδειας, κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και παραλείποντας να υποβάλουν τους ασθενείς στον αναγκαίο ιατρικό έλεγχο.

Ενεργούσαν με πλήρη συνείδηση των κινδύνων και των δυνητικών συνεπειών των πράξεών τους θέτοντας σε κίνδυνο ζωής τον καλλιτέχνη.

Παρά τις προειδοποιήσεις του ιατρικού μηχανήματος (alarms) που κατέγραφε ραγδαία επιδείνωση της υγείας του ασθενούς, οι κατηγορούμενοι επέλεξαν να συνεχίσουν την ιατρική πράξη.

Καθυστέρησαν αναιτιολόγητα να καλέσουν εγκαίρως το ΕΚΑΒ, παρότι οι ίδιοι στερούνταν της δυνατότητας και των μέσων για την παροχή της απαιτούμενης επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Παρακώλυσαν τις έρευνες των Αρχών, μετά την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, με συγκεκριμένες ενέργειες που στόχευαν “την παρεμπόδιση και τη συσκότιση της δικαστικής και αστυνομικής έρευνας”.

Τέλος στο ένταλμα του δικαστικού λειτουργού τονίζεται ότι προκύπτει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων και κανένας άλλος περιοριστικός όρος δεν κρίνεται επαρκής για να αποτρέψει τους δύο κατηγορούμενους από την τέλεση ανάλογων εγκληματικών πράξεων. Έτσι η προσωρινή κράτηση καθίσταται κατά την κρίση της Δικαιοσύνης μοναδικό και αναγκαίο δικονομικό μέτρο.

Η ανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται και σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθεί σε κατάθεση το πρόσωπο που κατονόμασε η κατηγορούμενη γιατρός ως παραλήπτη της φωτογραφίας που τράβηξε στον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα της ιατρικής πράξης.

Στο ανακριτικό γραφείο ενδέχεται επίσης να κληθούν πρόσωπα με τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες επικοινώνησαν οι κατηγορούμενοι το κρίσιμο χρονικό διάστημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Συνεχίζεται η ανάκριση για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή

Η ανάκριση για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται και, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθεί σε κατάθεση το πρόσωπο που κατονόμασε η κατηγορούμενη γιατρός ως παραλήπτη της φωτογραφίας που τράβηξε στον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα της θεραπείας της πλασμαφαίρεσης.