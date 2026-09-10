Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επιλέξει να περάσει με έναν διαφορετικό τρόπο την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2023, πραγματοποιώντας επίσκεψη στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2023, ο τραγουδιστής βρέθηκε στις φυλακές, μακριά από όσα παραδοσιακά συνδέονται με τη συγκεκριμένη ημέρα, περνώντας μέρος της εκεί και επιλέγοντας έναν διαφορετικό τρόπο ανθρώπινης επαφής.

Η επίσκεψη αυτή συγκαταλέγεται στις λιγότερο γνωστές στιγμές της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη εκτός σκηνής και μακριά από τις μεγάλες μουσικές εμφανίσεις του, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πλευρά του από εκείνη με την οποία έχει εξοικειωθεί το κοινό.