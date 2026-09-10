Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού – ΒΙΝΤΕΟ

Στις 14 Φεβρουαρίου 2023, ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε μέρος της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, σε μία από τις λιγότερο γνωστές στιγμές της ζωής του μακριά από τη σκηνή.

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Γιώργος Μαζωνάκης στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επιλέξει να περάσει με έναν διαφορετικό τρόπο την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2023, πραγματοποιώντας επίσκεψη στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού.
  • Στις 14 Φεβρουαρίου 2023, ο τραγουδιστής βρέθηκε στις φυλακές, μακριά από όσα παραδοσιακά συνδέονται με τη συγκεκριμένη ημέρα, επιλέγοντας έναν διαφορετικό τρόπο ανθρώπινης επαφής.
  • Η επίσκεψη αυτή συγκαταλέγεται στις λιγότερο γνωστές στιγμές της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη εκτός σκηνής, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πλευρά του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επιλέξει να περάσει με έναν διαφορετικό τρόπο την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2023, πραγματοποιώντας επίσκεψη στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2023, ο τραγουδιστής βρέθηκε στις φυλακές, μακριά από όσα παραδοσιακά συνδέονται με τη συγκεκριμένη ημέρα, περνώντας μέρος της εκεί και επιλέγοντας έναν διαφορετικό τρόπο ανθρώπινης επαφής.

Η επίσκεψη αυτή συγκαταλέγεται στις λιγότερο γνωστές στιγμές της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη εκτός σκηνής και μακριά από τις μεγάλες μουσικές εμφανίσεις του, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πλευρά του από εκείνη με την οποία έχει εξοικειωθεί το κοινό.

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