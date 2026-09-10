Γιώργος Μαζωνάκης: Αναβάλλεται για αύριο η νεκροψία έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του – Θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος

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Αναβλήθηκε για αύριο Παρασκευή (11/9) η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η οικογένεια του τραγουδιστή διορίζει τον δικό της τεχνικό σύμβουλο.

Νωρίτερα ο δικηγόρος και στενός φίλος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο enikos.gr είχε δηλώσει ότι Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ενώ είχε αναφερθεί και στα δικονομικά βήματα που θα γίνουν από εδώ και εμπρός.

Συγκεκριμένα κ. Λυκούδης υπογράμμισε ότι: «τον Γιώργο τον είδα πριν περίπου μία εβδομάδα πριν τον αιφνίδιο θάνατό του και δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας. Τουναντίον ήταν εξαιρετικά ευδιάθετος και πολύ δημιουργικός καθώς ετοιμαζόταν για την μεγάλη του επετειακή συναυλία στο Γκάζι για τα 33 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι».

Όπως ανέφερε, είχε συναντήσει τον τραγουδιστή περίπου μία εβδομάδα πριν από την απώλειά του και δεν είχε διαπιστώσει κάποια ένδειξη που να προκαλεί ανησυχία.

Επιπροσθέτως αποκάλυψε ότι σήμερα το πρωί (10/9) μίλησε με τον προσωπικό γιατρό και κουμπάρο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο ο τραγουδιστής διατηρούσε πολυετή σχέση.

«Και ο γιατρός του Γιώργου, μου είπε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα» είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λυκούδης.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη εξήγησε, ότι τα δικονομικά δικαιώματα μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή ανήκουν στην οικογένεια, η οποία θα αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί νομικά.

Μάλιστα ως έμπειρος νομικός προέβλεψε ότι θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Συγκεκριμένα δήλωσε enikos.gr ότι «εγώ, ως ο επί σειρά ετών δικηγόρος του εκλιπόντα θα τους συμβούλευα να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και να αποκτήσουν πρόσβαση στη δικογραφία».

Πρέπει όλα να διερευνηθούν

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα και να αποσαφηνιστεί εάν προκύπτουν ευθύνες από τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

«Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τίποτα που να μείνει αδιερεύνητο» τόνισε χαρακτηριστικά.