Γιώργος Μαζωνάκης: «Όταν ήρθε, βρισκόταν σε υπερδιέγερση», κατέθεσε η σύζυγος του γιατρού – Έρευνα για τις πολυδιαφημισμένες θεραπείες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον χώρο «υποτιθέμενη κλινική» και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.

Το ζευγάρι των γιατρών που φέρεται να διαχειρίζεται την κλινική βρίσκεται εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα.

Οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύωρες καταθέσεις στην Αστυνομία και αποχώρησαν από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχοντας αφεθεί ελεύθεροι.

Η κατάθεση της συζύγου του γιατρού

Στην κατάθεσή της στις Αρχές, η σύζυγος του γιατρού που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο ιατρείο το μεσημέρι του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ERT, φέρεται να είπε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης, όταν έφτασε στο ιατρείο, βρισκόταν σε υπερδιέγερση.

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αμέσως μετά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και ενδεχομένως υπέστη καρδιακή ανακοπή. Εξετάζεται βέβαια, αν η ανακοπή σχετίζεται με τη συγκεκριμένη πράξη ή όχι.

Η έρευνα της Αστυνομίας

Από την πρώτη στιγμή ο αιφνίδιος θάνατος του δημοφιλούς καλλιτέχνη μπήκε στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ από χθες στην έρευνα συνδράμουν και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις που ενδεχομένως συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι αστυνομικοί, μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη στην κλινική στο Κολωνάκι, πραγματοποίησαν έφοδο στους χώρους του ιατρείου, αλλά και στο σπίτι του ζευγαριού.

Καταθέσεις αναμένεται να ληφθούν και από άλλα πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την άφιξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπίς.

Το στοιχείο που αναμένεται να ρίξει καθοριστικό φως στις συνθήκες και την αιτία του θανάτου είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή, μετά τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του ιατρείου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο ιδιοκτήτης του ιατρείου φέρεται να υποστήριξε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη κλινική, καθώς, όπως είπε, την διαχειρίζεται η σύζυγός του.

Όπως φέρεται να ανέφερε, εκείνη είχε αναλάβει να φροντίζει τους ασθενείς, να πραγματοποιεί θεραπείες και να παρακολουθεί την πορεία της υγείας τους.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εξετάζονται από τις Αρχές, καθώς, ακόμη και στην περίπτωση που ευσταθούν, ο γιατρός, ως φερόμενος ιδιοκτήτης της κλινικής, έχει ποινική και αστική ευθύνη, καθώς η συγκεκριμένη κλινική είναι στο όνομά του.

Στη συνέχεια κατέθεσε και η σύζυγός του. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν ελεύθεροι, μέχρι να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Οι υπηρεσίες και θεραπείες της “κλινικής”

Εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέσα από τον χώρο της οδού Καρνεάδου 11, όπου στεγάζεται η κλινική «The Stem Cell Clinic», δείχνουν ότι στο ιατρείο υπήρχαν πολλές θρησκευτικές εικόνες, μία… πανοπλία σαμουράι και ένα ποδήλατο.

Μέσα από την ιστοσελίδα του ιδιωτικού ιατρείου του, ο γιατρός, Η.Θ. παρουσιάζει τη δραστηριότητά του ως μια προσπάθεια «καινοτομίας σε μια νέα εποχή στην ιατρική». Από το βιογραφικό στην ιστοσελίδα προκύπτει ακόμη ότι η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί τα τελευταία 15 χρόνια. Όπως αναφέρεται, στο ιατρείο συνδυάζεται η συμβατική ιατρική με πρακτικές που χαρακτηρίζονται ως εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, μεταξύ των οποίων η ομοιοπαθητική, με τον γιατρό να περιγράφει την προσέγγισή του ως «ολιστική».

«Το τελευταίο κεφάλαιο στην ιατρική πορεία του γιατρού αφορά την πρωτοποριακή χρήση πολυδύναμων βλαστοκυττάρων CD34+», αναφέρει η ιστοσελίδα της κλινικής. «Τον τελευταίο χρόνο, έχει επικεντρωθεί στη θεραπεία ποικίλων παθήσεων χρησιμοποιώντας αυτά τα κύτταρα, έχοντας παρατηρήσει εντυπωσιακά κλινικά αποτελέσματα σε πολυάριθμες περιπτώσεις. Αυτό το πρωτοποριακό έργο αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής του στην εξέλιξη των ιατρικών πρακτικών και στην προσφορά στους ασθενείς του των καλύτερων σύγχρονων θεραπευτικών επιλογών», επισημαίνεται.

Ερωτήματα ωστόσο, έχουν προκληθεί και από το ότι στην ίδια διεύθυνση, στην Καρνεάδου 11 εμφανίζεται και μια άλλη επωνυμία πίσω από την οποία εμφανίζεται ως υπεύθυνη η σύζυγος του γιατρού. Στην ιστοσελίδα η συγκεκριμένη επωνυμία παρουσιάζεται ως “θεμέλιο της σύγχρονης ολιστικής ιατρικής”.

Στην ιστοσελίδα “διαφημίζεται” η μέθοδος της πλασμαφαίρεσης, ως ενδεδειγμένη μέθοδος για την εξάλειψη των τοξινών και των χρόνιων φλεγμονών από το σώμα γρήγορα και σχεδόν χωρίς παρενέργειες.

Στο επίκεντρο η θεραπεία πλασμαφαίρεσης

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν η θεραπεία στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματοποιήθηκε με βάση το προβλεπόμενο πλαίσιο.

Η πλασμααφαίρεση ως θεραπεία αναζωογόνησης είναι μια πράξη η οποία, γίνεται κυρίως από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε μια απλή ιδιωτική κλινική.

Παράλληλα, ερευνάται εάν είχε ληφθεί πλήρες ιστορικό του ασθενούς, εάν είχαν καταγραφεί όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να συνδέονται με επιβαρυντικές καταστάσεις και εάν είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η θέση των δύο γιατρών μέσω του δικηγόρου τους

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπηνός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.

«Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει, σύμφωνα με τη θέση της πλευράς των γιατρών, και ποινική ευθύνη.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και ότι «δεν υπάρχει τίποτα κρυπτό», όπως επίσης ότι δεν υπάρχει κάτι παράνομο και πως όλα έχουν γίνει νόμιμα και μένει να αποδειχθούν.