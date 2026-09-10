Πατούλης στο enikos.gr για θάνατο Μαζωνάκη: Άνευ ειδικότητας η σύζυγος του γιατρού – Όλα θα βγουν στο φως

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Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και στα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από το ιατρείο όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ιατρική διαδικασία, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο enikos.gr.

Tης Ισμήνης Λέντζου

Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και πως αυτή την ώρα βρίσκεται στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, κλιμάκιο του ΙΣΑ που διενεργεί έλεγχο κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Όπως τόνισε, για να υπάρξει πλήρης εικόνα θα πρέπει να αξιολογηθούν τόσο τα αποτελέσματα των ελέγχων όσο και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο επίκεντρο η άδεια λειτουργίας του χώρου – Άνευ ειδικότητας η σύζυγος του γιατρού που συστεγάζεται στην Καρνεάδου

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΙΣΑ στο enikos.gr, ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται αφορά στην άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου, αλλά ο εξοπλισμός που ήταν καταχωρημένος στον φάκελό του.

«Είχε άδεια για ιατρείο παθολογικό, που στεγαζόταν ένας παθολόγος και συστεγαζόταν μία άνευ ειδικότητας γιατρός. Άρα μιλάμε δεν μιλάμε για χώρο ειδικά αδειοδοτημένο για εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις», ανέφερε ο κ. Πατούλης.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ ανέφερε ότι στον φάκελο που τηρεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν υπήρχε καταγεγραμμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

«Εμείς στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης», δήλωσε στο enikos.gr.

Είχαν γίνει 2 έλεγχοι στο ιατρείο το 2025

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ μίλησε συγκεκριμένα και για τις δύο επιτόπιες παρεμβάσεις από την αρμόδια επιτροπή, κατά τις οποίες, όπως είπε, δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

«Ο πρώτος έλεγχος είχε γίνει τον Ιούνιο του 2025 και ο δεύτερος έλεγχος τον Νοέμβριο του 2025. Επίσης το ιατρείο είχε εξεταστεί και σε δειγματοληπτικό έλεγχο το 2024» , ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, έχει δει τον σχετικό φάκελο και τα στοιχεία των προηγούμενων ελέγχων, επαναλαμβάνοντας ότι κατά τους συγκεκριμένους ελέγχους δεν είχε εντοπιστεί τέτοιος εξοπλισμός.

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη που πρέπει να γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία – Εάν αποδειχτεί ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα στο συγκεκριμένο ιατρείο, τότε μιλάμε για κάτι παράνομο»

Ο Γιώργος Πατούλης μίλησε και για το πόσο σύνθετη είναι η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης.

Όπως ανέφερε στο enikos.gr, «η διαδικασία δεν απαιτεί μόνο κατάλληλο και πιστοποιημένο μηχάνημα, αλλά και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Αυτές οι ιατρικές πράξεις πρέπει να γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία».

Εάν αποδειχτεί ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρχε τέτοιο μηχάνημα, τότε εμφανώς μιλάμε για κάτι παράνομο».

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διερεύνησης και πως δεν μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα πριν ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης – Όλα θα βγουν στο φως

Παράλληλα με την έρευνα του ΙΣΑ, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σε κάθε περίπτωση όλα τα στοιχεία είναι υπό διερεύνηση αυτή τη στιγμή, όλα θα βγουν στο φως», ανέφερε ο Γιώργος Πατούλης, τονίζοντας την ανάγκη να συγκεντρωθούν και να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η αστυνομική έρευνα, οι καταθέσεις, τα στοιχεία του ΕΚΑΒ και τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται πλέον να συνθέσουν το πλήρες παζλ των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.