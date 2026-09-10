Τέμπη: Στις 6 Νοεμβρίου η δίκη για την διαχείριση του επίμαχου βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Στις 6 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας από την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας κάθονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη εκδικάστηκε στις 6 Νοεμβρίου, μετά την αναβολή της τον περασμένο Απρίλιο.
  • Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας κάθισαν ο πρόεδρος του ΟΣΕ, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο εκπρόσωπος της Interstar Security, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια.
  • Οι κατηγορίες αφορούν τη μη προσκόμιση και την επανεγγραφή του βιντεοληπτικού υλικού, κάτι που κατέστησε αδύνατη την πλήρη ανάκτησή του όταν παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή.

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Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση της διαχείρισης του επίμαχου βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, που είχε αναβληθεί τον περασμένο Απρίλιο.

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Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας θα κάτσουν ο πρόεδρος του ΟΣΕ το βράδυ του δυστυχήματος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, που τον διαδέχτηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2025, και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Οι κατηγορίες

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, 2020-2023).

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Οι κατηγορίες που αποδίδονται στα τρία πρόσωπα αφορούν κατά περίπτωση την μη προσκόμιση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πλήρης ανάκτηση του υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας όταν αυτό παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023.

Η κατάσχεση ψηφιακού υλικού και η αναβολή

Σημειώνεται πως η δίκη είχε αναβληθεί τον περασμένο Απρίλιο μετά την δήλωση αποχής της τότε προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που είχαν πραγματοποιηθεί κατασχέθηκε ψηφιακό υλικό σχετικό με το δυστύχημα από τις συσκευές των δικαστικών πραγματογνωμόνων της κύριας δίκης, οι οποίοι είναι και μάρτυρες στη δίκη για τα βίντεο.

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Αντίγραφα αυτού του υλικού δόθηκαν, έπειτα από αίτημα, και σε συνηγόρους που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη συγκεκριμένη δίκη.

 

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